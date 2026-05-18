Lionel Gaudoux leaves Chalon to join JL Bourg: recruitment in the French interior market intensifies

This news article discusses the upcoming transfer of Lionel Gaudoux from Chalon to JL Bourg in France. Gaudoux, an experienced French interior, will bring strength, mobility, and solid performances to the team. The arrival of Gaudoux at JL Bourg represents a significant boost, as the team aims to enhance its competitiveness in the French basketball scene.

Lionel Gaudoux va quitter Chalon pour rejoindre la JL Bourg, où son arrivée pourrait anticiper un mouvement majeur dans le secteur intérieur bressan. L'international français pourrait notamment compenser le possible départ de Kevin Kokila.

Sur le marché français : l'intérieur, installé depuis 2022 à Chalon-sur-Saône, va rejoindre une formation bressane habituée à viser le haut de tableau de Betclic ELITE, vainqueur de l'EuroCup 2026 et qui dispose d'un droit d'accès pour l'EuroLeague à la rentrée. Arrivé en Bourgogne il y a quatre ans après son passage réussi à Saint-Quentin, Lionel Gaudoux s'était imposé comme l'un des visages forts du club bourguignon.

Avec l'Élan, il avait notamment participé à la montée en Betclic ELITE en 2023, avant de confirmer sa place dans l'élite française. Cette saison 2025-2026, l'ailier-fort/pivot français tournait à 11,3 points, 5 rebonds, 2,4 passes décisives pour 13,6 d'évaluation en 23 minutes. Il a disputé 25 rencontres, toutes comme titulaire, avec une adresse solide près du cercle : 61,7% de réussite aux tirs.

Il valait également 10,8 points, 7,8 rebonds et 1,9 passe en 25 minutes sur 13 matches de BCL. Une saison solide mais qui s'est terminée prématurément il y a quelques jours sur Pour Bourg-en-Bresse, l'arrivée de Lionel Gaudoux représente un renfort français expérimenté, capable d'apporter de la dureté, de la mobilité et une vraie activité dans la raquette.

Le profil de Gaudoux colle à une logique claire : ajouter un joueur formé localement (JFL) productif, déjà confirmé en Betclic ELITE, sans temps d'adaptation majeur au championnat. A 30 ans, après avoir commencé tardivement le basket, le natif de Livry-Gargan va entrer dans ses meilleures années. Il n'ira donc pas au bout de son contrat. De ce fait, Bourg-en-Bresse a consenti à passer à la caisse pour le libérer de son contrat à Chalon via un.

Depuis maintenant près d'un an, la JL Bourg travaille avec l'idée que son intérieur français pourrait quitter le club, malgré un contrat courant jusqu'en 2027. Très courtisé sur le marché européen grâce à ses performances et son profil défensif, Kokila est régulièrement annoncé comme un candidat crédible à un départ vers un projet plus ambitieux. Reste toutefois une inconnue majeure : l'éventuelle qualification de Bourg en EuroLeague, qui pourrait rebattre les cartes.

Une présence dans la plus prestigieuse compétition européenne changerait considérablement l'attractivité sportive du projet bressan et pourrait pousser le club à tenter de conserver son cadre intérieur. MVP du mois d'octobre de Betclic ELITE était un des piliers du club depuis plusieurs années, rapidement identifié à l'état d'esprit chalonnais, et qui incarnait une forme de continuité sportive depuis la remontée du club dans l'élite.

Pour l'Élan, sa perte va laisser un grand vide dans la raquette bourguignonne, tandis que la JL Bourg réalise LE premier gros coup de cet intersaison 2026





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