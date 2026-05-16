Lio : 'Geoid party in the sky', une réinvention avec une génération d'autrices

Interview avec une interprète qui rêve de renverser la table et pour qui la joie est un combat. Elle évoque son parcours, ses voyages et son disque qui évoque le passé et les années bananes.

Avec 'Geoid party in the sky', Lio se réinvente, portée par le souffle d'une jeune génération d'autrices. Rencontre avec une interprète qui rêve que les femmes 'renversent la table' et pour qui la joie est un combat.

Lio : J'ai beaucoup donné mon corps et avec plaisir et j'ai eu l'impression de ne pas avoir beaucoup reçu en retour. Je suis fort bien seule aujourd'hui. Lio: Non, j'ai été une grande amoureuse, c'était super, mais ça ne me manque pas, cela demande beaucoup d'énergie. Je prefère mes dix doigts.

V. Jossse: Vous osez tout, ça ne vous pose jamais de problème de parler de masturbation par exemple. Vous avez toujours eu cette liberté d'expression. V. Josse: Vous avez le don d'admiration et vous avez choisi 'Des mythos' de Théodora pour La Ballade, elle chante 'Lio : (Rires) Elle a une liberté dans son corps, son débit, son flow, cette capacité à mélanger les influences diverses, c'est extraordinaire, c'est riche et joyeux, radical.

Pour moi, la joie est synonyme de vie. On travaille autant à son malheur qu'à son bonheur. C'est sublime de choisir le bonheur. Théodora, ça turbine dans sa tête, elle travaille dur et elle veut de la joie.

Lio : Il y a le thème du voyage qui s'impose. Je vais bientôt fêter mes cinquante ans de présence. J'imaginais un voyage qui soit entre un trip psychédélique et le voyage dans l'espace. Il y aura beaucoup de lumière.

J'aimerais embarquer le public dans un lieu où il n'y a plus de repères. Lio: Non, je me suis dessinée. Je me suis prise en main sans connaître de réelle vocation. Je suis quelqu'un de très cérébral.

Je ne me suis pas dit que je voulais devenir chanteuse. J'avais le goût des mots et j'aimais beaucoup la musique, la chanson m'offrait une possibilité de jeu. V. Josse: Il n'était pas question que l'on m'impose quoi que ce soit. Combien de fois, pour un show TV m'a-t-on fait refaire le show?

On me demandait de sourire, mais je ne souris pas sur commande. V.J : Votre disque n'est pas nostalgique mais il parle aussi du passé, vous évoquez les années bananes. Lio: Je n'ai aucun besoin de m'auto-bouleverser, cet onanisme, c'est tellement les mecs ça ! (Rires) voici encore une injonction patriarcale !

Je n'ai pas envie d'être bouleversée par moi-même, mais plutôt par les autres. Être interprète est suffisant et c'est un art en soi. Medley dans l'univers de Lio





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