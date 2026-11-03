Lio dévoile son deuil insurmontable pour Diego et son retrait de la scène

Lio parle de la mort de son fils Diego survenue le 2 mars 2025. La chanteuse exprime son besoin de se retirer du monde après son album à l'Olympia.

La chanteuse Lio partage ses sentiments les plus profonds sur son deuil pour son fils Diego dans un entretien publié par Le Monde ce lundi 2 novembre. À un an et demi du décès de Diego, survenu le 2 mars 2025, la star belge traverse une période de grande vulnérabilité. Elle exprime le besoin urgent de se retirer temporairement du monde pour se consacrer à son processus de guérison personnelle.

Un deuil retardé par la notoriété publique

Diego est décédé le 2 mars 2025, un événement tragique qui a marqué un tournant décisif dans la vie de sa mère. Bien que la chanteuse de 64 ans ait poursuivi ses activités professionnelles avec détermination, elle avoue ne pas avoir eu le temps de faire son deuil. Elle explique que le temps écoulé depuis la disparition de son fils ne lui a pas permis de traverser cette épreuve nécessaire. Selon ses propres mots, elle ressent des vagues de tristesse imprévisibles qui viennent bouleverser son quotidien malgré les apparences.

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Ce deuil inachevé affecte sa perception de la vie et de la paix intérieure. Lio lie directement son souhait de paix à la disparition de son fils aîné. Elle décrit un état émotionnel fluctuant où l'illusion d'aller bien laisse soudainement place à un mal-être profond. Cette rupture avec la sérénité montre que le processus de deuil n'est pas linéaire et continue de la surprendre régulièrement dans ses gestes les plus simples.

L'Olympia comme dernier cap avant le retrait

Le récent album de Lio, sorti en novembre 2025, constitue une étape charnière dans sa carrière et sa reconstruction. Le titre du disque n'a rien d'anodin et s'inscrit dans une démarche de résilience face au chaos émotionnel. Pour mener ce projet musical à son terme, la chanteuse a compté sur la mobilisation de ses admirateurs. Un financement participatif a été bouclé en seulement neuf jours, témoignant du soutien solide de sa communauté.

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Avec ce disque, dont un dessin a illustré le projet artistique, Lio tente de rester connectée à la vie. Elle considère que l'aboutissement de ce travail musical est essentiel pour honorer son passé et son public. Son objectif immédiat est de finaliser en beauté une série de concerts à l'Olympia. Cette scène historique symbolise pour elle le point d'orgue de sa carrière avant une pause méritée.

Une carrière bâtie sur les relations et les succès

Lio, dont le nom véritable est Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, est née le 17 juin 1962 à Mangualde au Portugal. Elle a connu un succès rapide dès seize ans avec son premier titre Banana split. Cette chanson s'est vendue à plus de deux millions d'exemplaires, lançant sa carrière internationale. À dix-neuf ans, elle enregistrera des émissions au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, confirmant sa présence médiatique.

Son album Pop model, sorti en 1986, confirme son statut de star grâce au titre Les brunes comptent pas pour des prunes. En 1987, à vingt-cinq ans, sa grossesse lors d'un concert à l'Olympia suscite la polémique. Cette année-là naît sa fille Nubia. Elle est mère de cinq autres enfants nés de différentes relations : Igor né en 1993, Esmeralda en 1995, et les jumelles Garance et Léa en 1999. Diego, né en 2003, reste l'enfant dont la perte pèse le plus lourdement sur son âme.

Retraite et nouvelle vie personnelle

Au-delà de la musique, Lio a fondé sa société de production OZ Production en 2002 avec JP Bellay et Hamid Allouache. Elle a aussi collaboré avec sa sœur Helena Noguerra sur le projet musical L'Héroïne au bain. Dans le même entretien avec Le Monde, l'artiste évoque ses blessures passées liées à sa relation avec Alain Chamfort. Cette histoire amorcée à dix-sept ans a laissé des cicatrices profondes qu'elle tente aujourd'hui de soigner.

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Clémence Leroy, journaliste de Le Monde, a recueilli ces confessions intimes. Lio sent que le moment est venu de se reposer après avoir honoré tous ses engagements. Son retrait de la scène ne signifie pas l'oubli, mais une nécessité vitale pour affronter la réalité de son deuil. Elle souhaite tourner les talons d'une vie publique qui ne fonctionne plus comme protection, pour enfin faire face à sa propre détresse.