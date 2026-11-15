Lio dénonce les soins psychiatriques après le drame de son fils Diego

Lio critique fermement la prise en charge de son fils Diego, mort à 21 ans. Elle expose son combat pour la vérité et annonce sa retraite musicale après l'Olympia.

La chanteuse Lio reste profondément meurtrie par la disparition tragique de son fils Diego, survenue il y a plus d'un an et demi. Âgé de 21 ans, le jeune homme est décédé après avoir été immolé par le feu près de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à l'aide d'un jerrycan d'essence. Pour Lio, le deuil demeure impossible et la douleur, elle, ne s'estompe pas malgré le temps qui passe.

Dans une interview accordée à l'émission On n'écoute pas sur France Inter, l'artiste a pointé du doigt une prise en charge médicale jugée désastreuse. Elle exprime publiquement sa détresse face à un système de soins qu'elle considère comme défaillant, alors même que son fils traversait une crise psychotique potentiellement liée à la prise de champignons hallucinogènes.

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Un système de soins en échec

La prise en charge médicale de Diego a fait l'objet de vives critiques de la part de sa mère. Lio dénonce un mur administratif et un manque criant de structures adaptées face à la détresse de son fils. Elle explique avoir été totalement impuissante face à l'engrenage qui a mené au drame, incapable de obtenir une aide rapide et efficace.

" J'aimerais comprendre comment la prise en charge a pu être si mauvaise ", confie l'artiste, soulignant la gravité des lacunes observées. Ces remarques résonnent comme un appel à la révision des protocoles d'urgence psychiatrique, surtout lorsque la situation des patients devient critique et nécessiterait une intervention immédiate et coordonnée.

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Une descente aux enfers psychologique

Diego a connu une détérioration rapide de sa santé mentale, qualifiée de psychotique par son entourage. Selon Lio, cette crise aurait été déclenchée par l'ingestion de champignons hallucinogènes. Deux premières crises avaient déjà eu lieu juste avant l'accident mortel, alertant l'artiste sur la dangerosité de la situation.

Malgré ces signaux d'alarme répétés, Lio explique n'avoir pas saisi immédiatement toute l'ampleur du danger qui guettait son fils. La violence des épisodes psychotiques a fini par la dépasser complètement, la laissant sans défense face à une tragédie qu'elle espérait pouvoir éviter grâce à une meilleure réponse des services de santé.

Reconstruire par la musique et l'adieu

Aujourd'hui, Lio cherche à se reconstruire en s'éloignant des projecteurs de la vie médiatique. Elle a trouvé un soutien indéfectible dans son public à travers la cagnotte en ligne qui a permis le financement de son dernier album, sorti en novembre 2025. Ce projet musical est une véritable ode à la mémoire de son fils Diego, réalisée grâce à une solidarité rapide en neuf jours.

La chanteuse a annoncé son intention de tirer sa révérence sur scène lors de son prochain concert à Paris à l'Olympia, prévu le 17 décembre prochain. Cet événement marquera la fin d'une carrière exceptionnelle, lui permettant de respecter tous ses engagements avant de se retirer définitivement pour se reposer.