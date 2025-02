Line-up du Rock en Seine 2025 dévoilée : Asap Rocky, Justice et Queens of the Stone Age à l'affiche

Les organisateurs du festival Rock en Seine ont dévoilé la programmation de l'édition 2025, qui se déroulera du 20 au 24 août au domaine de Saint-Cloud. Le festival accueillera des artistes internationaux et français de renom, notamment Asap Rocky, Justice et Queens of the Stone Age.

Les fans de Rock en Seine n'auront plus qu'à faire leur choix. Ce jeudi 13 février 2025, les organisateurs ont dévoilé les artistes qui monteront sur la scène du domaine de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) du mercredi 20 au dimanche 24 août prochain.

À lire aussi Pour le tournage de son dernier clip, la star de K-pop, Rosé, a choisi cette ville de Seine-Saint-Denis Les billets mis en vente ce lundi Après un début de programmation 100 % britannique, plusieurs artistes français et internationaux viendront garnir l'édition 2025 de Rock en Seine. Parmi les principaux noms, les festivaliers retrouveront le rappeur américain et mari de Rihanna, Asap Rocky (le jeudi), le groupe de musique électronique français, originaire de Paris, Justice (le samedi) ou encore le groupe de rock, Queens of the Stone Age, pour clôturer cette 21e édition. De nouveaux billets doivent être mis en vente ce lundi 17 février. Une prévente a eu lieu ce vendredi. Les tarifs vont de 64 à 149 pour un billet unique et de 135 à 229 euros pour un pass valable deux ou trois jours.





