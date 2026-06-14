Le gouvernement français impose à partir du 1er septembre une durée maximale d'un mois pour un premier arrêt maladie et de deux mois pour toute prolongation. Cette décision, motivée par un coût de 18 milliards d'euros pour la Sécurité sociale, vise à réduire les dépenses d'absentéisme, tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour les situations médicales exceptionnelles.

En pleine saison de débats sociaux, le Premier ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a annoncé que les arrêts maladie ont généré un coût de 18 milliards d'euros pour la Sécurité sociale, chiffre qui continue d'augmenter d'un milliard d'euros chaque année selon les derniers indicateurs.

À la lumière de ces dépenses astronomiques, le gouvernement a décidé d'introduire une limite stricte aux prescriptions d'arrêts de travail. Dès le 1er septembre, la durée maximale d'un premier arrêt ne dépassera plus un mois, tandis qu'une éventuelle prolongation sera plafonnée à deux mois, sauf justificatifs clairs liés à l'état de santé demeure inchangé.

Cette mesure, qui fait partie intégrante de la loi de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2026, vise à réduire le nombre d'absentés sur de longues périodes, à optimiser les budgets de l'assurance maladie et à ajuster les politiques de santé publique pour mieux refléter les réalités économiques actuelles. Le texte législatif fixe désormais, de façon encadrée, un total de 31 jours pour un arrêt de première prescription et de 62 jours pour toute prolongation, un défi majeur pour la profession médicale et les établissements de santé.

Le dispositif s'applique à l'ensemble des professionnels habilités à délivrer un arrêt de travail, qu'il s'agisse de médecins généralistes, de sages-femmes ou de dentistes intervenant en chirurgie. Le cadre est donc homogénéisé au-delà des distinctions existantes entre médecine de ville, hôpital ou autres structures de soin. La mesure puise son justification dans le contexte d'une inflation salariale mal maîtrisée et d'une pression croissante sur la trésorerie de l'assurance maladie.

Elle reflète également une volonté de mieux répartir les ressources et de soutenir une politique de prévention des maladies chroniques ou des troubles psychiques, qui ont en grande partie engendré les départs prolongés de la main‑d'œuvre. La réforme s'appuie également sur des données chiffrées, notamment celles produites par Malakoff Humanis ce mois‑ci, qui indiquent une résurgence des arrêts de longue durée et des suspensions liées à la santé mentale, en particulier au sein des cadres.

Cette entrée en vigueur s'inscrit dans une logique de continuité et d'avancement du dossier de la Sécurité sociale, qui a toujours géré un plafond, non codifié, à 360 jours d'indemnités journalières pour une période de trois ans. L'aspect de l'augmentation récurrente du coût de l'arrêt maladie a ainsi été mise en lumière lors du discours du ministre en avril dernier, ce qui a suscité un enthousiasme politique et un débat soutenu à l'intérieur du Parlement.

Les députés ont initialement souhaité maintenir une marge de manœuvre par décret, tant pour un arrêt de quinze jours en pratique médicale rencontrée en ville que pour un arrêt de trentaine de jours à l'hôpital. Cependant, les discussions ont abouti à un compromis, fixant la durée maximale à un mois, quel que soit le lieu de prescription. Cette interdépendance entre le Gouvernement et le Parlement renforce le positionnement de la loi comme force de régulation du secteur de la santé.

À travers ce changement, l'autorité publique s'efforce de garantir la cibler un consensus juridique éloquent, afin d'obtenir des résultats tangibles en chiffré, compte tenu d'une preuve de conformité reconnue par l'ensemble des parties prenantes internes à la santé. En achevant, la réforme apparait comme une étape critique pour le renforcement d'une gouvernance plus souple, plus inclusive et plus accessible, afin de protéger les salariés et de renforcer la Financement de la Sécurité sociale, tout en offrant aux médecins la jugée nécessaire pour équilibrer leurs responsabilités et la nécessité d'une prise en charge des arrêts.

Cette initiative, en perte de temps du Parlement doit être l'une des plus lourdes, à condition qu'elle soit bien appliquée et suivie. Mais elle représente également un levier pertinent pour la prise en compte de la santé dans un cadre fiscal et économique opéré par la législation est une approche systématique de l'épargne.

Certaines parties de la population peuvent ainsi espérer pour objectif ma santé de l'avenir ou encore un lieu de travail où son lucrativité assistée par les moyens de la sécurité pour un et des résumer. Les implications de cette législation seront évaluées au travers de rapports annuels rapprochés par les autorités de santé et les organismes d'assurance.

Elles pourraient porter sur la persistance du complet des malades, l'évolution de la démographie des métiers et la répartition de la charge financière relatif d'eux. Cette mesure individuel permettra de renouveler la prise en univers, la poursuite du rétablissement, le réinterrogation du reportage de la santé des citoyens, la mesure d'établissement structurel, la mise à disposition d'une base de données structurée et la pertinence d'avoir des points de fite et d'être soumise à un régime attribution mesurable.

La différentiation susceptible à l'index sera favorable pour les progrès administrés qui experimente le n La décision de réguler d'une manière tous les axes que l'État il désire gaz dans les postes libres, en sommets, à considérer l'avenir de la centraliser les points, les données et une loi est gouverneur la hausse de l'échelle peut être cours le la Crimm.





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