Après son élimination de The Voice Kids, Lila Debbouze, 14 ans, se tourne vers la street dance. Son rêve : Broadway, Londres et les comédies musicales.

Lila Debbouze, âgée de 14 ans et fille des célébrités Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, confirme son engagement dans la scène artistique après avoir quitté l'émission The Voice Kids. Bien que son aventure télévisée se soit achevée le 26 septembre dernier lors de la phase des groupes, elle ne compte pas interrompre sa carrière en devenir.

La jeune adolescente illustre désormais sa polyvalence créative à travers la pratique intensive de la street dance. Cette discipline lui permet d'exprimer une autre facette de son talent artistique, complément idéal à ses compétences en chant et en théâtre, qu'elle perfectionne quotidiennement.

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Une élimination saluée par Patrick Fiori

Lila Debbouze a été éliminée aux portes de la grande finale de The Voice Kids le 26 septembre dernier. Son coach, Patrick Fiori, a choisi de privilégier un autre membre de son équipe, nommé Jude, lors de l'épreuve collective. Cette décision marque la fin de sa participation à la compétition, mais elle conserve le soutien moral de son mentor.

Avant de la voir partir, Patrick Fiori a tenu à souligner les qualités exceptionnelles de sa voix. Il a déclaré que le grain de voix particulier de Lila est très prometteur et devrait l'amener bien plus loin que le plateau de l'émission. Ce compliment met en lumière son potentiel artistique indéniable malgré cette étape précoce d'élimination.

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La street dance au cœur de sa formation

Une publication partagée par le Hub Dance Studio sur Instagram démontre les progrès récents de Lila Debbouze dans la danse urbaine. À seulement 14 ans, elle s'entraîne régulièrement pour maîtriser cette discipline exigeante qui complète parfaitement son profil d'artiste complet. Cette pratique n'est pas une découverte récente pour elle.

Lila Debbouze a toujours affirmé pratiquer simultanément le chant, la danse et le théâtre. Cette polyvalence s'inscrit dans une vision claire de son avenir professionnel. Elle cherche à intégrer un univers où ces trois arts se conjuguent, en préparant activement sa transition vers une carrière scénique internationale.

Rêves de Broadway et formation à l'école Rognoni

La fille de Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau nourrit un rêve précis : faire carrière dans les comédies musicales. Elle cite explicitement Broadway à New York et Londres comme destinations ultimes pour sa carrière. Elle précise ne pas avoir de plan B et se visualiser exclusivement sur ces scènes mondiales.

Pour concrétiser ces ambitions, Lila Debbouze étudie actuellement à l'école Rognoni à Paris. Cet établissement propose des horaires aménagés spécialement conçus pour les jeunes talents artistiques. Cette organisation lui permet de perfectionner ses compétences techniques tout en maintenant une scolarité équilibrée.

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Les parents de Lila, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, soutiennent activement ce projet de vie. Le couple, marié en 2008 et père de deux enfants, Léon et Lila, encourage cette détermination précoce. Leur soutien constitue un pilier essentiel pour aider leur fille à atteindre ses objectifs professionnels ambitieux dans l'industrie du spectacle.