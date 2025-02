Lil X En Période de Provocation à la Maison Blanche

L'enfant d'Elon Musk, âgé de 4 ans, a fait une apparition remarquée à la Maison Blanche lors d'une rencontre entre son père et Donald Trump. X Æ A-12 a notamment imité les gestes de son père et s'est curé le nez pendant la signature d'un décret. Une intervention orale du garçon a également fait l'objet de spéculations sur les réseaux sociaux.

Chez les Musk, la provocation fait partie de leur ADN. En 2021, le PDG de Tesla et sa compagne, la chanteuse Grimes , ont accueilli Lil X . Âgé de 4 ans, le petit garçon accompagnait son père à la Maison Blanche ce mardi 11 février. Une apparition remarquée. Pendant que son père, nommé au ministère de l'Efficacité gouvernementale, était reçu dans le Bureau Ovale, le bambin a mis en scène.

Alors que Donald Trump signait un décret dans une ambiance très formelle en compagnie d'Elon Musk, X Æ A-12 a imité les gestes de son père et ne s'est pas privé pour se curer le nez... Pour le plus grand plaisir des photographes. Le garçon n'a pas fait que cela. Une de ses interventions orales fait l'objet de spéculations depuis mardi à cause d'une vidéo des trois protagonistes diffusée sur les réseaux sociaux, selon l'Irish Star. Il semble que l'enfant du milliardaire s'est approché de Donald Trump et aurait prononcé la phrase suivante : 'Je veux que tu fermes ta gueule', d'après l'interprétation de certains internautes. D'autres sont convaincus que le fils d'Elon Musk a été encore plus vulgaire : 'Je veux que tu fermes ta putain de gueule'. Toutefois, l'extrait ne permet pas de statuer clairement sur le contenu de cet échange. Bien que l'audio ne soit pas clair, une autre partie des utilisateurs de X pense que le bambin aurait déclaré : 'Tu n'es pas le président, tu dois t'en aller'. Une intervention qui n'est pas passée inaperçue. Alors, Lil X, bientôt la mascotte du nouveau mandat Trump ? Elon Musk, en guerre contre la mère de Lil X Si le propriétaire de X semble inséparable de son fils X Æ A-12, ce n'est pas le cas concernant la mère de celui-ci, la chanteuse Grimes. Les amoureux avaient officialisé leur relation sur les marches du Met Gala en 2018. Celui qui a récemment exécuté un salut nazi est le père de douze enfants, dont trois d'entre eux sont nés de sa relation avec elle, Claire Boucher de son vrai nom. D'abord X Æ A-12, 4 ans, Exa Dark Sideræl, 3 ans, et Techno Mechanicus, 2 ans. Depuis leur séparation en 2021, Grimes se bat en justice contre le milliardaire afin que ses droits parentaux soient respectés et puisse voir ses enfants. 'Je n'ai pas vu l'un de mes bébés pendant cinq mois', avait-elle déclaré sur X en novembre dernier.





