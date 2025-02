Ligue Europa : Les Play-Offs Sous le Signe du Suspense et des Déceptions

Les rencontres de la Ligue Europa ont offert des résultats inattendus avec des exploits comme celui du FC Porto et de l'AZ Alkmaar, mais aussi des échecs cuisants pour l'AS Roma et le Galatasaray.

Jeudi soir, les play-offs de la Ligue Europa ont offert des confrontations passionnantes, notamment entre l'AS Roma et le FC Porto, ainsi que le duel entre le Galatasaray et l'AZ Alkmaar. Dans le choc des titans, l'AS Roma a pris l'avantage grâce à Zeki Çelik qui a profité d'une reprise suite à un tir contré juste avant la pause (45e + 5).

Malgré un début de match maîtrisé, les Italiens ont concédé l'égalisation peu après la reprise sur un contre rapide initié par un long dégagement de Diogo Costa, conclu par Francisco Moura (67e). La Roma a ensuite eu à jouer en supériorité numérique pendant une bonne partie du match après l'exclusion de Bryan Cristante (73e), mais elle n'a pas réussi à profiter pleinement de cet avantage. Le Galatasaray, quant à lui, a connu une soirée difficile à Alkmaar. Réduit à dix après l'expulsion de Kaan Ayhan (51e), l'équipe turque s'est inclinée lourdement par 1-4 face à l'AZ Alkmaar. Malgré un but égalisant rapide de Roland Sallai (20e) après les buts de Sven Mijnans (12e) sur un coup franc direct et de Troy Parrott (37e) sur penalty, les Néerlandais ont pris le contrôle du match avec des réalisations de Jordy Clasie (58e) et David Moller Wolfe (66e), prenant une option importante avant le match retour.D'autres confrontations ont également eu lieu, dont le match entre le Twente et le Bodo Glimt, qui s'est soldé par une victoire 2-1 pour les Néerlandais. L'ancien Stéphanois Ricky van Wolfswinkel a marqué le but de la victoire sur penalty (90e + 5) après une égalisation de l'ancien Lensois Patrick Berg (85e). Enfin, le PAOK Salonique a perdu contre le FCSB sur le score de 2-1. Les Grecs ont ouvert le score grâce à Mbwana Samatta (21e), mais l'expulsion de Taison juste avant la pause (45e + 5) a permis au FCSB de revenir et de prendre l'avantage grâce à Andrei Gheorghita (50e) et Joyskim Dawa (60e).





Ligue Europa Play-Offs AS Roma FC Porto Galatasaray AZ Alkmaar Twente Bodo Glimt PAOK Salonique FCSB

France Dernières Nouvelles, France Actualités

