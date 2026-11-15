Ligue des Nations : Espagne-Angleterre, où et quand suivre le choc de la 6e journée

Découvrez les horaires et chaînes pour suivre l'Espagne-Angleterre ce dimanche 15 novembre. Guide complet sur L'Équipe Live Foot et le streaming pour la 6e journée.

Le match Espagne-Angleterre constituera le point d'orgue de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Cette rencontre opposera les deux sélections au Riyadh Air Metropolitano de Madrid le dimanche 15 novembre à 20h45. L'enjeu principal réside dans l'attribution de la première place du groupe 3 en Ligue A. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale mais cherchent à dominer le classement.

Déroulement et contexte du match décisif

La Cinquième journée de la Ligue des Nations a définitivement validé les ambitions de l'Espagne et de l'Angleterre. La Roja a poursuivi son parcours sans faute en s'imposant en République tchèque le jeudi 12 novembre sur le score de 0-2. Grâce à cette cinquième victoire consécutive, la sélection championne du monde a conforté sa première place au classement général du groupe 3.

Also read Ligue des nations : la France de Zidane concède sa première défaire en Italie

De son côté, la sélection anglaise a également assuré sa qualification pour les quarts de finale. Les Three Lions ont dominé la Croatie 2-1 à Wembley, avec notamment une réalisation du récent Ballon d'Or Harry Kane. Cette victoire marque leur quatrième succès dans cette phase de groupes. Ils comptent désormais 12 points, à trois longueurs de leur adversaire du soir. L'enjeu de cette ultime journée est donc clairement identifié : la tête du groupe.

Stratégies et positions des sélectionneurs

Les Espagnols pourront se contenter d'un match nul pour conserver leur fauteuil de leader. Ils disposent d'une différence de buts favorable par rapport à leur rival. Les Anglais devront impérativement s'imposer à Madrid pour passer devant leur adversaire. Cette condition s'explique par la différence de buts supérieure de l'Angleterre (+12 contre +9 pour l'Espagne).

Advertisement

Les joueurs de Thomas Tuchel partent donc avec une pression offensive supplémentaire. Ils doivent inscrire au moins deux buts pour espérer overtaker l'Espagne. En effet, un simple gain 1-0 ne suffirait pas à inverser le classement final. La dynamique du groupe 3 en Ligue A dépendra donc entièrement du résultat de cette confrontation directe. La Croatie et la République tchèque s'affronteront également ce dimanche à 20h45.

Informations pratiques et diffusion télévisée

Le coup d'envoi de ce choc comptant pour la sixième et dernière journée sera donné ce dimanche 15 novembre à 20h45. Les téléspectateurs pourront suivre Espagne-Angleterre en direct sur L'Équipe Live Foot. La rencontre sera également accessible en streaming sur le site et l'application L'Équipe. Cette plateforme offre une couverture complète de l'événement.

Pour ne rien manquer de cette sixième et dernière journée de la phase de groupes, retenez les informations essentielles. Le match se déroule au Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Il s'agit d'une affiche prestigieuse au sommet du groupe 3. Les deux sélections occupent actuellement les deux premières places de ce groupe. La Roja cherchera à préserver son avance, tandis que les Anglais devront gagner pour terminer leaders. La diffusion sur L'Équipe Live Foot garantit un accès facile pour tous les fans de football.