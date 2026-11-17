La présidente de la LDH accuse Marine Le Pen de viser les contre-pouvoirs. Découvrez les réactions du collectif Alerte et les détails sur cette polémique politique.

La Ligue des droits de l'Homme ( LDH) a formulé une accusation majeure à l'encontre de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National (RN) à l'élection présidentielle de 2027. Selon Nathalie Tehio, la présidente de cette organisation historique fondée en 1898, les critiques répétées de la politicienne visent à démanteler les systèmes de contrôle démocratique en France.

Un projet de suppression des contre-pouvoirs

Nathalie Tehio, à la tête de la LDH, affirme explicitement que les attaques de Marine Le Pen contre les associations qualifiées de politisées s'inscrivent dans une stratégie politique plus large. Cette stratégie aurait pour objectif ultime de supprimer tous les contre-pouvoirs afin de permettre à la candidate d'agir sans aucune opposition institutionnelle ou associative. La directrice de l'organisation explique que cette volonté de concentration du pouvoir vise à laisser les mains totalement libres à l'exécutif potentiellement dirigé par le RN.

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L'organisation rappelle que Marine Le Pen a déjà annoncé son intention de s'en prendre aux syndicats, au Conseil constitutionnel et désormais aux associations. Ces cibles multiples suggèrent une approche systémique destinée à neutraliser les voix indépendantes. La LDH considère ces initiatives comme une attaque directe contre la liberté d'association, un pilier fondamental de la République française.

Défense de l'intérêt général et neutralité

La présidente de la Ligue des droits de l'Homme rejette fermement l'accusation de partialité politique. Elle précise que l'association n'est partisane et n'a jamais appelé à voter pour un candidat spécifique lors des élections. En 2024, la LDH a effectivement exprimé son soutien à un vote contre l'extrême droite, mais sans pour autant recommander le Nouveau Front Populare. Cette distinction souligne la volonté de l'organisation de rester indépendante tout en défendant des principes républicains.

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Nathalie Tehio souligne que les subventions accordées aux associations doivent répondre à l'intérêt général et non à un projet politique particulier. Elle note que les mairies de droite accordent des subventions à des associations très diverses parce qu'elles estiment œuvrer pour le bien commun. Cette pratique contraste avec la vision attribuée à Marine Le Pen, qui semblerait lier les financements publics à l'adhésion idéologique.

Héritage historique et solidarité associative

La LDH rappelle son histoire mouvementée pour contextualiser sa position actuelle. Créée pour défendre le capitaine Dreyfus, condamné pour haute trahison sur la base de fausses preuves dans un climat antisémite, l'organisation est familière des combats contre l'injustice. Nathalie Tehio note que ce n'est pas la première fois que la Ligue est la cible de l'extrême droite. Elle évoque le tragicisme de l'assassinat de son ancien président, Victor Basch, et de son épouse par la milice et les nazis à la Libération.

Le Collectif Alerte, qui réunit 37 associations de lutte contre la pauvreté dont la LDH, a condamné dans un communiqué l'invective et la stigmatisation dirigées contre l'organisation. Ils soulignent que ces attaques fragilisent le rôle essentiel du monde associatif, qui alerte, protège, accompagne et fait vivre au quotidien les principes de notre République. Cette solidarité large démontre l'ampleur des préoccupations face aux déclarations de Marine Le Pen sur la réforme des associations.