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Ligue des Champions : plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45% par rapport à 2025, selon Nuñez

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Ligue des Champions : plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45% par rapport à 2025, selon Nuñez
Ligue Des ChampionsInterpellationsHausse De 45%
📆6/1/2026 7:16 AM
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Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé que plus de 890 personnes avaient été interpellées en France à l'occasion du sacre du PSG en Ligue des champions, soit une hausse de plus de 45% par rapport à 2025. 178 policiers et gendarmes ont été blessés au cours de ces deux jours.

La Ligue des Champions a connu un nombre record d'interpellations en France, avec plus de 890 personnes arrêtées, soit une hausse de plus de 45% par rapport à 2025.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a déclaré que 178 policiers et gendarmes avaient été blessés au cours de ces deux jours. Le ministre a souligné que les forces de l'ordre avaient été soumises à des agressions systématiques, y compris des jets de projectiles et des tirs de mortier. Il a également affirmé que la question qui se pose est de savoir pourquoi des jeunes qui sont des voyous profitent des célébrations des victoires du Paris Saint-Germain.

Le ministre a répondu que ce n'était pas inéluctable et que les causes profondes de ce phénomène devaient être recherchées. Il a également souligné que les dispositifs policiers visent à prévenir ces comportements et que le grand dispositif mis en place avait fonctionné globalement

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Ligue Des Champions Interpellations Hausse De 45% Nuñez Ministre De L'intérieur

 

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