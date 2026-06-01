Ligue des Champions : plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45% par rapport à 2025, selon Nuñez

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé que plus de 890 personnes avaient été interpellées en France à l'occasion du sacre du PSG en Ligue des champions, soit une hausse de plus de 45% par rapport à 2025. 178 policiers et gendarmes ont été blessés au cours de ces deux jours.

La Ligue des Champions a connu un nombre record d'interpellations en France, avec plus de 890 personnes arrêtées, soit une hausse de plus de 45% par rapport à 2025.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a déclaré que 178 policiers et gendarmes avaient été blessés au cours de ces deux jours. Le ministre a souligné que les forces de l'ordre avaient été soumises à des agressions systématiques, y compris des jets de projectiles et des tirs de mortier. Il a également affirmé que la question qui se pose est de savoir pourquoi des jeunes qui sont des voyous profitent des célébrations des victoires du Paris Saint-Germain.

Le ministre a répondu que ce n'était pas inéluctable et que les causes profondes de ce phénomène devaient être recherchées. Il a également souligné que les dispositifs policiers visent à prévenir ces comportements et que le grand dispositif mis en place avait fonctionné globalement





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ligue Des Champions Interpellations Hausse De 45% Nuñez Ministre De L'intérieur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ligue des Champions : + 45% d'interpellations ! Le chiffre choc révélé par Laurent NuñezLigue des Champions : 'Plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45%' par rapport à 2025, annonce Laurent Nuñez

Read more »

Ligue des Champions : 'Plus de 890 interpellations, 45% de plus que l'année dernière', annonce Laurent NuñezLe ministre de l'Intérieur revient sur le week-end émaillé de violences en marge de la deuxième victoire du PSG en Ligue des Champions, samedi, contre Arsenal. Selon lui, il y a eu '178 blessés' dans les rangs des forces de l'ordre.

Read more »

Ligue des champions: Laurent Nuñez annonce 'plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45%' par rapport à 2025Le ministre de l'Intérieur indique que '178' policiers et gendarmes ont été blessés ces deux derniers jours.

Read more »

Violences en marge de la victoire du PSG : « Plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45 % » par rapport à 2025, selon Laurent NuñezLe ministre de l’Intérieur a dressé le bilan des violences qui ont émaillé la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions

Read more »