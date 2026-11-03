Ligue des Champions : Lille cherche sa première victoire contre Bodø/Glimt

Le LOSC affronte Bodø/Glimt en Ligue des champions ce mardi 3 novembre à 21h. Les Dogues, derniers, doivent réagir face aux Norvégiens pour espérer se qualifier.

Le LOSC Lille s'apprête à disputer un match crucial de Ligue des Champions ce mardi 3 novembre contre le club norvégien de Bodø/Glimt. La rencontre se déroulera à l' Aspmyra Stadion à partir de 21 heures, heure française. Cette rencontre de la 4ème journée de la phase de ligue revêt une importance capitale pour les Nordistes.

Défaites et pression pour le LOSC

Le LOSC traverse une période difficile avec trois défaites consécutives dans cette compétition européenne. Les Dogues ont notamment subi une défaite couteuse à domicile contre Galatasaray sur le score de 4 buts à 2. Actuellement classés à la 35ème place, ils doivent impérativement retrouver de la solidité pour conserver leurs espoirs de qualification.

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L'entraîneur Davide Ancelotti sait que son équipe ne peut plus se permettre l'erreur. Le collectif doit absolument ramener un résultat positif de ce déplacement périlleux en Norvège. La survie en compétition dépend désormais de cette prestation face à une équipe norvégienne en forme.

Performance fluctuante de Bodø/Glimt

Bodø/Glimt arrive avec une dynamique positive malgré une récente défaite à Naples. Les Norvégiens avaient remporté une victoire surprise 1 but à 0 contre le Borussia Dortmund lors de la deuxième journée. Leur entraîneur Kjetil Knutsen souhaite profiter des conditions locales pour confirmer sa fougue à domicile.

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L'équipe norvégienne s'est imposée 4 buts à 3 dans un match spectaculaire contre Naples, montrant son potentiel offensif. Cette sensation de la dernière édition espère utiliser ce succès comme tremplin pour battre Lille. La tactique reposera sur un schéma en 4-3-3 traditionnel pour exploiter les espaces.

Compositions probables et absences clés

Du côté de Lille, Davide Ancelotti devrait aligner une formation offensive inspirée des précédents matchs. Berke Özer assurera les buts devant une ligne défensive composée de Calvin Verdonk, Alexsandro, Nathan Ngoy et Maxima Goffi. Le milieu de terrain verra l'association de Benjamin André, Nabil Bentaleb et Ngal'ayel Mukau.

L'attaque lilloise sera animée par Dilane Bakwa, Hákon Arnar Haraldsson et la jeune recrue Soriba Diaoune. Ce dernier a marqué un doublé décisif face à Galatasaray. Olivier Giroud, bien que souvent décisif, pourrait ne pas être aligné en raison de sa fatigue ou d'une rotation tactique.

Les absences compliquent la tâche des Dogues. Ethan Mbappé est suspendu, tout comme Ayase Ueda, Tiago Santos et Hamza Igamane. De leur côté, les Norvégiens devront se passer de Håkon Evjen et August Mikkelsen, tous deux blessés. Patrick Berg, Sondre Auklend et Sondre Brunstad Fet devraient composer le cœur du jeu.

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Enjeux concrets et diffusion télévisuelle

Ce match oppose deux réalités différentes dans cette phase de ligue. Bodø/Glimt tente de confirmer sa domination locale tandis que Lille cherche sa première victoire. Les conséquences sont lourdes pour la suite de la compétition pour les visiteurs.

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne CANAL+ SPORT. Les supporters pourront également suivre l'événement en streaming via le site et l'application MyCanal. Cette disponibilité médiatique souligne l'importance accordée à cette double confrontation européenne par les diffuseurs français.