Après la défaite 3-1 du RC Lens à Leipzig en Ligue des Champions, Florian Thauvin exprime sa frustration. Le capitaine affiche le pire taux de défaites de la compétition, tandis que l'équipe encaisse un nouveau record pour un club français.

La tension est palpable au sein du vestiaire du Racing Club de Lens après une nouvelle humiliation en Ligue des Champions. Lors de la rencontre disputée au Red Bull Arena à Leipzig, le 24 novembre 2026, les Sang et Or se sont inclinés lourdement sur le score de 3 à 1. Cette défaite survient quelques semaines seulement après le record historique de buts encaissés (9-1) contre le FC Côme, creusant davantage l'écart avec l'élite du football continental.

Expression brute de la frustration de Florian Thauvin

Florian Thauvin, capitaine et ailier du club artésien, a rompu le silence habituel des conférences de presse en marge du match. Visiblement agacé par le micro de Canal+, le joueur de 32 ans a répondu de manière laconique aux premières questions. Face aux interrogations du journaliste, il a lâché : " Oui ", suivi de " Je suis fatigué ". Lorsqu'il a été interpellé une dernière fois sur les causes de son agacement, il a simplement ajouté : " Très compliqué depuis le début de saison ", avant de tourner les talons et de quitter la zone mixte sans ajouter un mot, le visage fermé.

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Ce comportement inhabituel reflète le poids de la statistique personnelle du capitaine. Sur ses 17 matches disputés en Ligue des Champions, Florian Thauvin en a perdu 15, ne remportant que deux victoires. Avec un taux d'échec de 88,2 %, il affiche le pourcentage de défaites le plus élevé parmi tous les joueurs ayant participé à plus de 15 rencontres dans la compétition cette saison. Un bilan désastreux pour un champion du monde 2018.

Chronologie des buts et domination du RB Leipzig

Le match s'est rapidement joué dans les premières minutes, plombant le moral de l'équipe de Fabien Digard. David Raum a ouvert la marque à la 6e minute de jeu, suivi peu après par Antonio Nusa à la 9e minute. Les Norvégiens et Allemands ont domine le jeu, laissant peu de marge de manœuvre à la défense lensiste. Le RC Lens a tenté de réagir après la pause, mais le retard accumulé s'est révélé trop important.

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Matthieu Udol a réduit la marque à la 58e minute, profitant d'une action initiée par Florian Thauvin. Cependant, cette réponse n'a pas suffi à inverser le cours des événements. Le jeune ailier norvégien Antonio Nusa a scellé le sort du match en portant son deuxième but à la 90e+4 minute. Les Artésiens ont créé des occasions, notamment par Mezian Mesloub à la 79e minute, mais sa frappe à l'entrée de la surface n'a pas trouvé le cadre.

Le contexte statistique et la vision de Fabien Digard

Le Racing Club de Lens encaisse désormais 18 buts en Ligue des Champions cette saison, établissant un nouveau record pour un club français sur une phase de groupes ou une ligue. Ce bilan alarmant confirme une difficulté récurrente à conserver sa cage inviolée face aux attaques les plus explosives du continent. Fabien Digard, troisième entraîneur du club cette saison, a tenté de relativiser la situation dans sa conférence de presse après le match.

L'entraîneur a admis qu'il y a beaucoup de frustration au vestiaire car l'équipe a les qualités pour faire mieux. Il a souligné l'importance de la constance sur l'ensemble du match et non sur une seule période. Pour Fabien Digard, la réaction des joueurs après la mi-temps montre qu'ils ont du mental et de la personnalité. Il insiste sur le fait qu'il ne lâchera pas la barre et que l'équipe continuera de s'investir à fond pour tenter d'inverser la tendance.

Une qualification compromise et un futur complexe

Avec trois points au compteur, les perspectives de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions s'amenuisent considérablement. Le calendrier des trois dernières journées s'annonce particulièrement difficile, avec des confrontations majeures contre le Bodo/Glimt, Manchester City et Liverpool. Les Lensistes devront idéalement glaner sept points pour espérer décrocher une place au second tour, un objectif qui semble aujourd'hui hors de portée compte tenu de la forme actuelle de l'équipe.

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Malgré ces prédictions sombres, la direction sportive et l'encadrement technique restent fermes sur leur engagement. Florian Thauvin et ses coéquipiers doivent impérativement redresser la barre lors des prochains déplacements. L'objectif est de laver l'affront du match contre le FC Côme et de retrouver de la confiance sous la houlette de Fabien Digard avant que la saison ne se termine dans la compétition.