Ligue des Champions: L'AS Monaco Face à Une Délicate Mission Après une Défaite Domestique Contestable

L'AS Monaco s'est inclinée face à Benfica lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions, et les Monégasques se retrouvent dans une position difficile pour atteindre les 8èmes de finale. Une expulsion controversée et un but encaissé dans les premières minutes ont compliqué la tâche de l'équipe d'Adi Hütter.

Avec de tels résultats à domicile , il est difficile d'espérer mieux en Ligue des Champions ! Après une belle phase de ligue dans cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, l'AS Monaco pouvait nourrir de grands espoirs avant ce manche aller des barrages de la C1 face à Benfica . Mais après une soirée particulièrement compliquée, l'espoir est désormais plus mince.

En l'espace de quatre minutes, les hommes d'Adi Hütter ont d'abord encaissé l'ouverture du score sur une belle réalisation de Pavlidis, avant de se faire réduire à 10 suite à une expulsion plus que contestable du milieu de terrain Ali Mohamed Al-Musrati. Il faudra donc créer un petit exploit au Portugal la semaine prochaine pour pouvoir atteindre les 8es de finale. Et si cela n'est pas le cas, les Monégasques pourront encore s'en vouloir de ne pas avoir fait le boulot à domicile, une tradition, finalement. Pour preuve, le club a perdu neuf de ses 12 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions (pour trois victoires). Une statistique qui en dit long sur les difficultés de l'AS Monaco sur sa pelouse de Louis II





