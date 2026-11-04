Une erreur fatale de Leonardo Balerdi permet à Matheus Cunha de marquer deux buts, offrant la victoire 3-2 à Manchester United contre l'AS Roma en Ligue des Champions.

La défaite de l'AS Roma face à Manchester United lors du match de Ligue des Champions s'est soldée par un score final de trois buts à deux. Cette issue dramatique est directement liée à une erreur défensive majeure commise par le défenseur argentin Leonardo Balerdi. L'international romain, âgé de vingt-sept ans, a vu sa performance globalement positive être annulée par cette faute critique qui a précipité la chute de son équipe.

Déroulement du match et erreur décisive

Pendant les quatre-vingt-deux premières minutes, l'AS Roma semblait maîtriser son destin sur le terrain anglais. Les Romains avaient construit une première période solide et maintenaient leur avantage jusqu'à ce moment précis. Cependant, Leonardo Balerdi a commis une intervention manquée qui a ouvert grand la voie aux attaquants adverses. Cette erreur individuelle a offert à Manchester United l'égalisation immédiate, changeant complètement le cours de la rencontre sportive.

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Performance de Matheus Cunha

L'attaquant brésilien de Manchester United, Matheus Cunha, portant le numéro dix, a su profiter au mieux de cette opportunité offerte par la défense romaine. Après avoir contrôlé le ballon suite à l'erreur de Balerdi, il a marqué le deuxième but de son équipe. Peu après, à la soixante-sixième minute, il a également servi ses coéquipiers pour assurer la victoire finale. Sa contribution directe a été déterminante dans le succès de son club lors de cette confrontation européenne.

Rappel des erreurs précédentes

Cette situation rappelle celle vécue lors de la deuxième journée de la phase de ligue contre le Real Madrid. À cette occasion, l'AS Roma avait mené trois buts à un jusqu'à la quatre-vingt-troisième minute avant de s'incliner finalement sur le score de quatre buts à trois. La récurrence de ces moments critiques suggère une vulnérabilité tactique ou psychologique persistante pour l'équipe italienne dans les phases finales des matchs importants.

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Contexte personnel et engagement

Leonardo Balerdi, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, a récemment signé un contrat avec l'AS Roma. Il a affirmé avoir tout donné pour ce club qu'il porte dans son cœur. Sur le terrain, il avait pris les choses en main, acceptant le défi physique face à Harry Maguire sur les corners adverses. Il colmatait aussi les brèches laissées par les erreurs de ses coéquipiers, montrant un leadership certain avant cette erreur fatidique.

Conséquences pour l'AS Roma

Cette défaite marque un tournant négatif pour la campagne européenne de l'AS Roma. Les supporters et l'analyse technique pointent du doigt la fragilité mentale apparue au moment crucial. Bien que le jeu collectif ait été bon pendant la majeure partie du temps, une seule erreur a suffi à renverser le sort du match. L'équipe devra maintenant analyser ces moments clés pour éviter de reproduire ce schéma lors des prochaines échéances européennes importantes.