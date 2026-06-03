Ligue de l'enseignement des Landes : une mobilisation citoyenne contre l'extrême droite à un an de la présidentielle

À l'occasion de son assemblée générale le 6 juin 2026, la Ligue de l'enseignement des Landes réaffirme son engagement pour l'éducation populaire et la lutte contre l'extrême droite, avec des actions concrètes pour développer l'esprit critique.

La Ligue de l'enseignement des Landes tiendra son assemblée générale le samedi 6 juin 2026 à Mont-de-Marsan. Cet événement, prévu à 14 heures dans la salle du Petit-Bonheur, sera l'occasion pour l'association de faire le point sur ses projets et de réaffirmer ses engagements en matière d' éducation populaire , à un an de l'élection présidentielle.

Fondée pour l'éducation citoyenne, la Ligue compte 232 associations adhérentes dans le département. Sa présidente, Arlette Tapiau-Dangla, rappelle que le fondateur Jean Macé voulait apprendre aux gens à se cultiver par eux-mêmes, afin qu'ils sachent pour qui voter et s'affranchissent des tutelles. Une mission d'émancipation par le savoir qui reste au cœur de l'action de la structure.

La Ligue organise régulièrement des ateliers d'éducation à la citoyenneté et de repérage des fake news, afin de donner aux citoyens les outils nécessaires pour décrypter l'information et résister aux discours populistes. Le délégué général, Jean-Luc Gadioux, arrivé en juillet 2025, insiste sur la nécessité de réaffirmer ces valeurs dans le contexte actuel.

Ancien cuisinier de village vacances devenu directeur de centre, il a repris ses études par deux fois avant de diriger le service vie associative de la Ligue en Dordogne puis dans les Landes. Il reprend les mots de la présidente nationale, Hélène Lacassagne : la Ligue a été créée pour vaincre l'ignorance, et désormais elle doit vaincre le mensonge. Arlette Tapiau-Dangla affirme que la Ligue est engagée dans la lutte contre l'extrême droite, avec laquelle elle ne partage aucune valeur.

L'objectif est de lire les discours et de comprendre ce qui relève du populisme. En amont de l'assemblée, une conférence a été organisée à Saint-Pierre-du-Mont avec le docteur en mathématiques Nicolas Martin pour analyser la place des discours radicaux dans l'espace médiatique, une action concrète pour mobiliser l'esprit critique. Pour les années à venir, la Ligue entend amplifier la défense de l'école publique et ses valeurs de fraternité et de laïcité.

L'association rend accessibles les vacances, le sport et la culture à tous, et crée des espaces de débat pour les jeunes afin qu'ils trouvent leur place et fassent société. Sur le plan financier, la Ligue des Landes dispose d'un budget annuel de 3,4 millions d'euros, dont 18 % de subventions publiques. Jean-Luc Gadioux souligne que chaque euro public permet de réinjecter six euros dans l'économie locale.

La structure emploie 19 salariés et 218 animateurs de centres de loisirs par an, démontrant son rôle d'acteur économique et social du territoire. Après l'assemblée générale, une projection gratuite du documentaire Les Doléances d'Hélène Desplanques est prévue à 16 heures. Ce film retrace une enquête de deux ans sur les cahiers de doléances et le combat du maire d'Auger-Saint-Vincent, Fabrice Dalongeville, pour leur publication.

Ce documentaire donne la parole à des citoyens ordinaires et met en lumière la persistance de la démocratie locale face aux tentatives d'étouffement. La projection sera suivie d'un débat animé par les membres de la Ligue, renforçant ainsi la mission éducative de l'association. À travers ces actions, la Ligue de l'enseignement des Landes entend jouer pleinement son rôle de vigie démocratique et de promotrice de l'esprit critique, en particulier auprès des jeunes générations





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