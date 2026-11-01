Ligue 1: OL-Angers, le retour des Gones au Groupama Stadium

L'Olympique Lyonnais reçoit Angers ce dimanche 1er novembre pour rebondir après la défaite face au PSG. Infos sur les absences, diffusions et enjeux du match.

L' Olympique Lyonnais souhaite retrouver le chemin de la victoire lors de ce dimanche 1er novembre. Le coup d'envoi de la rencontre contre Angers aura lieu à 17h15 au Groupama Stadium. Les Gones espèrent rebondir devant leur public après leur récent revers face au Paris Saint-Germain. Angers, quant à lui, compte bien jouer les trouble-fêtes pour perturber le déroulement du match.

Contexte du match et enjeux

L'OL occupe actuellement la cinquième place du classement de Ligue 1 avec seize points au compteur. Les Lyonnais restent sur une défaite cinglante face au PSG sur le score de deux buts à zéro. Malgré une prestation courageuse, les joueurs ont fini par céder en seconde période. Ils doivent rapidement relever la tête pour retrouver la confiance.

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De l'autre côté, Angers est quatorzième avec huit points récoltés. Le SCO reste sur un match nul obtenu face à Lorient, sur le score de zéro partout. Après avoir encaissé dix buts lors de ses deux précédentes rencontres, la formation angevine a retrouvé une certaine solidité défensive. Cette résistance est notamment due à la mise en place d'une défense à cinq.

Enjeux défensifs et tactiques

Ce résultat encourageant offre quelques motifs de satisfaction à l'équipe angevine. La formation de Stéphane Gili semble avoir trouvé des repères tactiques rassurants. Le résultat nul contre Lorient permet de stopper l'hémorragie encaissée précédemment. Angers espère ainsi créer la surprise au Groupama Stadium face à des adversaires potentiellement diminués.

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Stéphane Gili a souligné l'importance de cette confrontation lors d'une interview pour Ligue 1+. Il a mis en avant la nécessité de profiter de la situation de l'OL. Les Angevins voient cette rencontre comme une opportunité en or pour ramener des points précieux. La stratégie repose sur une organisation défensive rigoureuse et une efficacité offensive ciblée.

Informations sur les absences clés

Les mauvaises nouvelles s'accumulent côté lyonnais avant ce choc. Pavel Sulc est blessé au ménisque et pourrait manquer quatre mois de compétition. Son absence constitue un gros manque pour la cohésion du collectif. Cette blessure s'ajoute aux incertitudes entourant d'autres éléments importants de l'effectif.

Corentin Tolisso est également dans l'incertitude pour ce match décisif. Son état de forme physique ne lui permet pas encore d'être sûr de sa titularisation. Tyler Morton fait partie des joueurs dont la participation reste également douteuse. Ces absences potentielles obligent l'entraîneur lyonnais à revoir sa composition d'effectif.

Informations sur les diffusions

Le match sera diffusé en direct et en exclusivité sur Ligue 1+ 3. La rencontre est également accessible via les plateformes DAZN et Prime Video. Les supporters peuvent ainsi suivre l'affiche depuis leur domicile ou en déplacement. Le choix du support dépendra des préférences individuelles de chaque spectateur.

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DAZN propose une offre combinant Ligue 1+ et son catalogue de compétitions sportives. L'abonnement est disponible à vingt-deux virgule quatre-vingt-dix-neuf euros par mois. Cette formule nécessite un engagement d'un an pour être validée. Une option sans engagement existe au prix de vingt-sept virgule quatre-vingt-dix-neuf euros.

Prime Video permet aussi de souscrire à Ligue 1+ pour regarder le match. Deux formules sont proposées aux utilisateurs intéressés par cette plateforme. La première offre est de dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf euros avec un an d'engagement. La seconde formule sans engagement coûte vingt-quatre virgule quatre-vingt-dix-neuf euros.