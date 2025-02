Ligue 1 : Les Clubs Sauvés par le Fonds de Réserve Face au Refus de Payment de DAZN

Malgré la crise des droits TV et le refus de DAZN de payer l'intégralité de la prochaine échéance, la Ligue 1 a décidé de puiser dans son fonds de réserve pour s'assurer que les clubs soient payés. Le tribunal de commerce devra se prononcer sur le référé de la LFP contre DAZN le 28 février.

Les clubs de Ligue 1 ne feront pas face à une cessation de paiement dans les prochains jours, malgré les inquiétudes concernant la nouvelle crise des droits TV et le refus de DAZN de payer l'intégralité de la prochaine échéance. Les 18 formations de l'élite recevront bien leurs sommes dues. Comme indiqué par le journal L’Équipe et confirmé par RMC Sport , la Ligue présidée par Vincent Labrune a décidé de puiser dans son fonds de réserve.

Cette solution est rendue possible grâce à l'argent placé sur ce fonds, environ 100 millions d’euros, lors des premiers versements de CVC. C’est une manière pour l’instance de s’assurer que les clubs de L1 soient payés en temps et en heure, en attendant la décision du tribunal de commerce sur son référé contre DAZN. Une décision attendue le 28 février. Officialisée ce mercredi en marge du conseil d'administration de la LFP, cette plainte en référé contre DAZN a donné lieu à une audience ce vendredi au tribunal de commerce de Paris. Si la LFP espérait une décision rapide des juges, ce ne sera pas le cas puisque l'ordonnance n'est attendue que le 28 février prochain. Le président du tribunal a découvert que DAZN avait envoyé un document de plus de 100 pages ces dernières heures et il compte bien l'étudier avec sérieux avant de rendre sa décision.35 millions d'euros manquants. Les avocats de la Ligue ont déploré cette situation, arguant de l’urgence de la situation pour les clubs. 'Je préfère faire les choses bien', a indiqué le président du tribunal. Cela oblige donc la LFP à devoir verser elle-même, dans les prochains jours, les 35 millions d’euros manquants aux clubs de Ligue 1. Une somme que, de son côté, DAZN a mis sous séquestre en attendant une décision de la justice. L'entreprise britannique donnera instruction à sa banque, si décision défavorable du tribunal, de libérer cet argent et de le verser à la LFP





