Découvrez le programme complet de la 12e journée de Ligue 1 avec le match vedette de l'OL face à Monaco. Le PSG vise la victoire contre Lorient.

La douzième journée du championnat de France de football s'annonce particulièrement intense dans l'hexagone. Le Groupama Stadium servira de cadre à l'affiche majeure de cette manche, où l' Olympique Lyonnais accueillera l'AS Monaco. Les Lyonnais, actuellement classés à la quatrième place du classement général, sont déterminés à consolider leur position dans le haut du tableau. Cette ambition fait suite à leur récente victoire obtenue sur la pelouse de Lille lors du week-end précédent.

Programme des matches et diffusion en direct

La diffusion des rencontres sera assurée par la plateforme Ligue 1+, disponible sur le service DAZN. Les téléspectateurs pourront suivre les actions à partir de vendredi 27 novembre à 20h45, avec le match opposant le Stade brestois au Paris FC. Samedi 28 novembre, la programmation s'intensifiera avec le déplacement du Racing Club de Lens à Angers pour un choc à 17h15. Trois autres matchs seront retransmis à 20h45 ce même samedi, incluant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lorient au Parc des Princes.

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Le programme du samedi comprendra également les matchs Le Mans - Lille et Le Havre - Strasbourg. La journée se clôturera le dimanche 29 novembre avec l'affiche entre l'OL et Monaco. Pour les abonnés souhaitant profiter de cette offre à des conditions réduites, la promotion Black Friday permet d'obtenir Ligue 1+ pour 9,99 euros par mois lors des deux premiers mois. Le tarif revient ensuite à 19,99 euros avec un engagement annuel. Une formule sans engagement est proposée à 24,99 euros, tandis que les jeunes de moins de 26 ans bénéficient d'un tarif à 11,99 euros sans engagement.

Le PSG solide leader avec une équipe affectée

Le Paris Saint-Germain confirme sa domination en tête du championnat, bien que son effectif soit fortement touché par les blessures. Le club paristien affronte Lorient dans l'enceinte du Parc des Princes. Malgré une infirmerie bien garnie, le PSG maintient une position de leader solide. Cette rencontre représente une opportunité cruciale pour continuer d'éloigner les poursuivants et sécuriser son avance sur le classement. L'enjeu est de maintenir cette dynamique victorieuse malgré les absences contraintes par les blessures.

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La course aux points pour Lens et le LOSC

Le Racing Club de Lens cherche à stopper une série de résultats négatifs qui s'est aggravée mercredi dernier. Le club avait subi une défaite 3-1 face au RB Leipzig en compétition européenne. Didier Digard, l'entraîneur lensois, souhaite un déclic immédiat lors du déplacement à Angers. De son côté, le LOSC Lille souhaite rebondir après sa défaite contre l'Olympique Lyonnais. Les Nordistes se rendront au Mans pour tenter de reprendre des points précieux. Ces deux équipes sont sous pression pour inverser leur courbe de performance récente.

Stratégies et ambitions des protagonistes locaux

L'Olympique Lyonnais arrive avec l'avantage du terrain et la confiance d'une victoire récente. Son objectif est clair : utiliser cette dynamique pour renforcer sa position de quart de finale en Lique des champions ou de qualification européenne. Monaco, huitième au classement, est déterminé à ne pas laisser filer sa place. Le match au Groupama Stadium s'annonce comme une bataille tactique entre deux formations en quête de stabilité. Chaque point comptera pour différencier ces équipes du milieu de tableau des prétendants au titre.