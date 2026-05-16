Ligue 1: Lagolle et Sage se contrastent avant derby mouillé

En dépit de la progression en deuxième place de la Ligue 1, Pierre Sage et Robert Herlin semblent tenir différents extrêmes face au prochain déplacement d'OL à Lyon. Pour le technicien de l'OL, le succès est tout, tandis que pour le coach du RC Lens, la pression est moindre.

Avant le choc ce dimanche entre l'OL et le RC Lens, Pierre Sage était présent devant la presse. Une fois mais pas deux. Assurés de terminer deuxième de Ligue 1 , les hommes de Pierre Sage abordent leur déplacement à Lyon ce dimanche soir sans la moindre pression comptable, en clôture de la saison en championnat.

À l’inverse, les joueurs de l’OL jouent encore très gros dans la course à la Ligue des champions. Un contraste que l’entraîneur lensois entendexploiter. L’ancien technicien lyonnais verrait d’un mauvais œil une deuxième défaite face aux Gones cette saison, alors qu’une seule équipe est parvenue à battre les Sang et Or à deux reprises en championnat jusqu’ici : le Paris Saint-Germain.

"Il y a des questions qui se posent bien évidemment et on se pose les mêmes questions que vous sur l’importance des matchs, la hiérarchie des matchs mais malgré tout, comme vous l’a très bien dit Robin (Risser), c’est un adversaire qui est venu gagner chez nous lors de la première journée. Aujourd’hui, il y a un seul adversaire qui nous a battu deux fois et il est devant nous au classement, à la limite, ça pourrait être normal" a glissé le coach lensois devant la presse ce vendredi.

Sage insiste sur l’importance de terminer la saison sur une dynamique positive, notamment face à un concurrent direct de prestige.

"Pour un adversaire qui est derrière, on se doit de faire un bon dernier match et un bon résultat. Et il y a un autre aspect, c’est que l’on a jamais enchaîné deux résultats négatifs de la saison, donc on ne veut pas le faire une première fois avant notre finale" a analysé le technicien artésien, qui espère donc un résultat convaincant au Groupama Stadium.

Reste désormais à savoir si le staf lensois choisira d’aligner son équipe-type, à une semaine de la finale de la Coupe de France face à l’OGC Nice, dans une fin de saison déjà marquée par une deuxième place sécurisée en championnat. Une fois mais pas deux. Assurés de terminer deuxième de Ligue 1, les hommes de Pierre Sage abordent leur déplacement à Lyon ce dimanche soir sans la moindre pression comptable, en clôture de la saison en championnat





OnzeMondial / 🏆 42. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ligue 1 Derby Pression Sage Lagolle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Robin Risser, révélation de la saison au RC Lens, intègre la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du mondeRobin Risser, révélation de la saison avec le RC Lens, intègre la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, après une année marquée par ses débuts en Ligue 1. Arrivé en provenance de Strasbourg, Risser a vécu une sacrée semaine sur le plan émotionnel avant de remporter le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, a expliqué ses décisions pour la Coupe du monde, mentionnant les difficultés de choix entre le jeune gardien et deux autres portiers blessés. Robin Risser, qui ne connaissait pas la Ligue 1 avant cette saison, sera l'une des révélations de la L1 et d'ores et déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Maxence Lacroix, originaire de Dordogne et défenseur central de la sélection, se réjouit également de vivre son rêve de Coupe du monde américaine avec son groupe.

Read more »

Saint-Pierre-d’Oléron : la beauté magnifiée du naturelLa salle de l’ancienne criée accueille les œuvres de quatre artistes du 16 au 22 mai

Read more »

Ligue 1 : pourquoi Lyon croit encore à une qualification en Ligue des championsRelancé malgré sa défaite contre Toulouse, l’Olympique Lyonnais aborde la dernière journée avec l’espoir intact d’accrocher la Ligue des champions. Paulo Fonseca, lucide mais ambitieux, mise sur la force collective de son groupe pour terminer la saison en beauté face à Lens.

Read more »

Les Bleues encore dominées par l'Italie avant la Ligue des nationsComme jeudi soir, l'équipe de France s'est inclinée en trois sets secs ce vendredi soir face à la Nazionale à Novara, en match de préparation à la Ligue des nations.

Read more »