L'AJ Auxerre affronte l'Olympique de Marseille au Stade de l'Abbé-Deschamps pour la 12e journée de Ligue 1 McDonald's. Un match crucial pour les positions au classement.

L'Olympique de Marseille se rend au Stade de l'Abbé-Deschamps pour affronter l'AJ Auxerre lors de la 12e journée du championnat de Ligue 1 McDonald's. Cette rencontre se joue dans un contexte de dynamique contrastée entre les deux clubs, où chaque point compte pour la suite de la saison.

L'AJ Auxerre, huitième avec 11 points après 11 journées, cherche à renouer avec la victoire après quatre journées sans succès. Les Bourguignons visent des points cruciaux pour s'éloigner des zones dangereuses du bas du tableau. Leur défense, qui n'a pas gardé sa cage inviolée lors des cinq derniers matchs, devra être particulièrement vigilante face aux attaques phocéennes.

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Les enjeux du classement et la forme actuelle

L'Olympique de Marseille, sixième avec 18 points au classement, aborde ce déplacement avec l'ambition de retrouver ses bonnes habitudes après son premier revers en cinq matchs. Les Marseillais, dont la défense a été sollicitée lors des cinq dernières rencontres, entendent renouer avec la victoire pour rester dans le haut du tableau. Leur objectif est clair : marquer des points importants pour consolider leur position.

Le coup d'envoi de ce choc sera donné le dimanche 29 novembre 2026 à 15h00. Cette rencontre sera diffusée en exclusivité sur la plateforme Ligue 1+, permettant aux supporters de suivre l'intégralité de l'action. Les deux équipes arrivent avec des motivations différentes, l'une pour se sauver, l'autre pour consolider sa place en haut de tableau.

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Les perspectives des deux formations

L'AJ Auxerre, huitième avec 11 points, cherche à renouer avec la victoire après quatre journées sans succès. Les Bourguignons visent des points cruciaux pour s'éloigner des zones dangereuses du bas du tableau. Leur défense, qui n'a pas gardé sa cage inviolée lors des cinq derniers matchs, devra être particulièrement vigilante face aux attaques phocéennes. Chaque détail comptera pour éviter une nouvelle déconvenue.

L'Olympique de Marseille, sixième avec 18 points au classement, aborde ce déplacement avec l'ambition de retrouver ses bonnes habitudes après son premier revers en cinq matchs. Les Marseillais, dont la défense a été sollicitée lors des cinq dernières rencontres, entendent renouer avec la victoire pour rester dans le haut du tableau. Leur objectif est clair : marquer des points importants pour consolider leur position et maintenir leur dynamique positive.