Ligne HT des Landes : RTE et Enedis lancent la concertation du tracé

RTE et Enedis débutent la concertation pour la ligne 400 000 volts reliant le Lot-et-Garonne aux Landes. Un choix de tracé et un poste source à Allons déterminent l'avenir énergétique de la Nouvelle-Aquitaine.

Les porteurs de projet RTE et Enedis ont officiellement lancé la phase de concertation publique le lundi 9 novembre à Captieux en Gironde. Cette démarche vise à définir le tracé définitif d'une nouvelle ligne électrique à 400 000 volts qui reliera le Lot-et-Garonne aux Landes en traversant le Sud-Gironde. Les citoyens sont invités à s'exprimer sur les orientations retenues pour ce projet d'infrastructure majeur jusqu'au 19 janvier prochain.

Détails techniques et choix de l'infrastructure

Le projet consiste en la création d'une ligne aérienne composée d'environ 165 pylônes espacés tous les 300 à 500 mètres sur une distance totale de 65 kilomètres. Les maîtres d'œuvre ont exclu l'option d'une ligne enterrée, jugée quatre à huit fois plus coûteuse, ainsi que d'autres destinations possibles. L'objectif affiché par RTE et Enedis est d'apporter une réponse concrète à la transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine en connectant de nouvelles sources de production.

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La puissance totale de cette connexion approchera les 1,2 GW, permettant de répondre à sept demandes de raccordement déjà accordées. Six de ces demandes proviennent du Lot-et-Garonne et une des Landes, totalisant une production de 1 300 MGW. Les pylônes, d'une hauteur de 35 à 50 mètres et d'une envergure de 25 mètres, constitueront une présence visuelle significative même au sein de la forêt des Landes de Gascogne.

Positions des acteurs et oppositions locales

Les habitants de la zone, incluant le Sud-Gironde et les communes limitrophes, sont confrontés à un projet qui suscite des réactions contrastées. Si les porteurs de projets assurent vouloir éviter au maximum les zones habitées, l'impact paysager reste une préoccupation majeure. La concertation se tient sous l'égide de la Commission nationale du débat public, garantissant un cadre structuré pour les échanges.

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Dans la région, certains élus et citoyens expriment leur désabusé face à l'avancée du dossier, notamment en comparaison avec d'autres projets d'envergure comme la future LGV. Malgré une forte opposition en Gironde sur certaines questions territoriales, RTE et Enedis maintiennent leur calendrier. Le poste source de 400 000 volts est d'ailleurs pressenti pour être implanté sur la commune d'Allons en Lot-et-Garonne.

Enjeux régionaux et prochaines étapes

Le poste d'Allons, d'une capacité de 1 500 MGW, devra alimenter un second poste à Argelouse dans les Landes afin de rejoindre la ligne existante entre Cantegrit et Saucats. Cette infrastructure vise à absorber la production des parcs solaires identifiés dans le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Un troisième poste en Sud-Gironde reste toutefois incertain en raison du faible volume de projets de production identifiés à ce jour.

Quatre fuseaux de tracé sont soumis à l'appréciation du public, chacun présentant des corridors de 200 à 500 mètres de large. Les études d'impact soulignent un niveau d'enjeu élevé et homogène sur l'aire d'étude, avec des risques notables de feu de forêt et de remontée de nappes. Le budget global du projet est évalué à 200 millions d'euros, un investissement conséquent pour moderniser le réseau de distribution électrique local.