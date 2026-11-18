La dernière station de la ligne C du métro de Toulouse a été percée à Saint-Martin-Airbus. Ce jalon clé accélère le chantier pour une mise en service prévue pour la rentrée 2029.

La dernière station du tracé souterrain de la Ligne C du métro de Toulouse a été officiellement percée lundi à Saint-Martin-du-Touch. Cette étape majeure du chantier d'infrastructure se situe à l'entrée du principal site industriel d' Airbus, marquant un tournant décisif dans la construction de cette nouvelle artère de transport en commun. L'arrivée du tunnelier Jeanne-Marvig dans cette station, désormais rebaptisée Saint-Martin- Airbus, confirme la progression physique du projet vers sa zone de terminus sud.

Connexion stratégique pour le pôle Airbus

La station Saint-Martin-Airbus est positionnée stratégiquement pour desservir directement le cœur du site industriel d'Airbus, identifié comme le poumon économique de la région Occitanie. Chaque jour, environ 20 000 personnes, comprenant des salariés directs et des prestataires externes, franchissent le portail de ce site pour y travailler. La plupart de ces trajets s'effectuent actuellement en voiture individuelle, contribuant à la congestion routière locale.

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Ce nouveau maillon du réseau de transport en commun vise à relier durablement les différents bassins d'emplois de l'agglomération toulousaine. L'objectif initial de la Ligne C est de désengorger les axes routiers en retirant de la route des milliers de véhicules effectuant des trajets domicile-travail quotidiens. La station permet ainsi de connecter le centre historique de Toulouse, avec son architecture emblématique de brique rose, aux faubourgs et aux pôles économiques périphériques.

Avancée technique du tunnelier Jeanne-Marvig

Le tunnelier Jeanne-Marvig, parti initialement de Colomiers, a atteint la station de Saint-Martin-du-Touch après avoir percé les derniers anneaux du tunnel. Cette arrivée marque un point d'étape important dans l'avancement des travaux souterrains, bien que le chantier accuse un retard prévisible qui ne sera pas rattrapé d'ici la mise en service. L'énorme machine dépasse de quelques mètres dans la station depuis ce mercredi.

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La machine effectuera un arrêt technique d'une durée d'un mois sur place. Cette période est consacrée à des opérations de maintenance essentielles, incluant le changement des pièces usagées. Après cette intervention, Jeanne-Marvig repartira pour parcourir les 700 mètres restants jusqu'au puits Laporte, situé en lisière des pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

L'arrivée de l'appareil au puits Laporte est prévue pour les mois de février ou mars prochain. Cette étape correspondra à l'atteinte du point d'arrivée du dernier des trois tunneliers encore en fonction sur le chantier global de la Ligne C. La finalisation de ce tronçon souterrain est une condition préalable indispensable aux phases suivantes de l'installation des infrastructures.

Développement industriel et calendrier 2029

L'ouverture de cette ligne de métro s'articule avec les projets d'expansion industrielle d'Airbus à Toulouse. Pour la rentrée 2029, l'avionneur prévoit d'implanter son nouveau campus sur le site concerné. Ce pôle de formation et d'innovation remplacera les vastes parkings automobiles qui occupent actuellement une grande partie de l'espace disponible à l'entrée du site industriel.

Le nouveau campus d'Airbus accueillera son lycée professionnel ainsi que son école de cybersécurité. Ces installations s'ajouteront aux activités industrielles existantes où sont assemblés les avions A320, A330 et A350, ainsi que les avions régionaux ATR. C'est également dans ces usines que sont réalisés les essais au sol et en vol des appareils produits.

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La Ligne C du métro de Toulouse doit ouvrir au public pour la rentrée 2029. Malgré le dérapage de calendrier estimé à plusieurs mois, potentiellement plus d'un an, les derniers kilomètres en sous-sol restent cruciaux pour la tenue de cet échéance. Les premiers rails ont déjà commencé à être posés et soudés dans le tunnel, préparant l'installation du matériel roulant et la mise en service commerciale future de la ligne.