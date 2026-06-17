Ligne C du métro de Toulouse : le coût explose à 3,685 milliards d'euros, un milliard de plus que prévu

Le projet de ligne C du métro de Toulouse voit son budget grimper de 2,4 à 3,685 milliards d'euros en dix ans, en raison de l'inflation, des crises géopolitiques et de la hausse des prix des matériaux. Les travaux se poursuivent pour une ouverture fin 2028, mais le financement à long terme suscite des débats.

La ligne C du métro de Toulouse, un projet d'envergure destiné à relier Colomiers à Labège sur 27 kilomètres, voit son coût initial fortement révisé à la hausse.

Évalué à 2,4 milliards d'euros lors de son lancement en 2016, le budget atteint désormais 3,685 milliards d'euros, soit un surplus de plus d'un milliard en dix ans. Cette exploded des coûts alimente à nouveau les débats sur la gestion et le financement de ce chantier majeur de l'agglomération toulousaine. Les travaux, actuellement en phase intensive avec les tunneliers en action et la construction des stations, visent une mise en service fin 2028 comme promis par le maire Jean-Luc Moudenc.

Cependant, l'inflation, la crise sanitaire du Covid-19, les conflits géopolitiques comme la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient ont fait grimper les prix des matériaux et de l'énergie. De plus, l'actualisation de la valeur de l'argent et les hausses successives, notamment 10% en 2023-2024, ont alourdi la facture.

La majorité municipale, représentée par Sacha Briand, vice-président aux Finances de Toulouse Métropole, explique que dès 2019 le coût avait déjà augmenté de 300 millions, passant à 2,7 milliards, puis à 3,1 milliards ensuite. Il tente de rassurer en affirmant que l'essentiel des travaux sera payé d'ici 2026 et que les financeurs, convaincus de la soutenabilité du modèle étudiée dans la septième étude financière, ont accepté l'étalement des remboursements sur 25 ans.

Le versement mobilité, payé par les entreprises, passerait ainsi de 330 millions à 500 millions d'euros dans 25 ans. Mais l'opposition, comme l'élue Agathe Roby, dénonce un entêtement du maire et s'interroge sur les projets qui devront être sacrifiés pour combler ce déficit. Le débat politique et financier risque de s'intensifier, d'autant que des recours juridiques contre le projet, jugé peu écologique par certains, sont encore en instance devant le tribunal administratif.

La ligne C reste néanmoins un symbole du développement urbain toulousain, mais son avenir financier et environnemental reste sous surveillance





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