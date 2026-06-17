Ligne C du métro de Toulouse : la justice valide l'autorisation environnementale du projet

Le tribunal administratif de Toulouse a validé l'autorisation environnementale de la ligne C du métro, rejetant le recours des Amis de la Terre. Ce jugement permet la poursuite des travaux de ce chantier majeur, prévu pour 2028.

Le tribunal administratif de Toulouse a rendu une décision importante concernant la ligne C du métro. Il a validé l' autorisation environnementale accordée au projet, rejetant ainsi le recours intenté par l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées.

Cette autorisation, initialement délivrée par le préfet de la Haute-Garonne le 15 avril 2022, était contestée. Le jugement, prononcé le 17 juin, confirme la légalité du chantier et permet au syndicat Tisséo Collectivités de poursuivre les travaux sans risque d'arrêt lié à ce contentieux. La ligne C, dont les travaux ont débuté il y a près de quatre ans, doit relier Colomiers à Labège sur 27 kilomètres avec 21 stations. Un prolongement de 2 kilomètres vers l'aéroport est également prévu.

La livraison de l'ensemble est annoncée pour fin 2028. Les magistrats administratifs ont examiné en détail les arguments des opposants, notamment ceux concernant l'étude d'impact environnemental. Ils ont estimé que les émissions de gaz à effet de serre et de particules fines pendant la phase de chantier n'avaient pas été sous-estimées. Le tribunal a considéré que l'étude ne présentait ni inexactitudes, omissions ni insuffisances qui auraient pu fausser l'information du public ou influencer la décision administrative.

De plus, le projet a été jugé compatible avec le plan de déplacement urbain de l'agglomération toulousaine, car il répond aux objectifs de maîtrise du trafic automobile, de développement des transports collectifs et de réduction de la pollution. Enfin, la dérogation accordée pour la destruction d'espèces protégées a été confirmée, le projet étant considéré comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur.

Cette décision met un terme, au moins temporaire, à une incertitude juridique qui pesait sur ce chantier majeur. Les opposants, qui voyaient dans ce projet une infrastructure non viable écologiquement, ont essuyé un revers devant la justice administrative.

Toutefois, un appel reste possible dans un délai de deux mois. En attendant, les travaux peuvent se poursuivre. Ce projet de métro est présenté par ses promoteurs comme un levier indispensable pour désengorger le trafic routier dans la région toulousaine et réduire l'empreinte carbone des déplacements à grande échelle. Pour les critiques, il symbolise au contraire un modèle de développement quiignore les alternatives ferrovières existantes et les impacts écologiques à long terme.

La ligne C s'inscrit dans le réseau de transports en commun de Toulouse, actuellement composé des lignes A et B du métro, ainsi que de la ligne Aéroport Express qui sera intégrée à la nouvelle ligne C





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