Ligne C de Toulouse : le retard confirmé, les derniers kilomètres critiques

Jean-Michel Lattes dévoilera le 16 décembre le nouveau calendrier de la ligne C du métro de Toulouse. Avec 85 % du tunnel creusé, la fin des travaux dépend des trois derniers tunneliers.

Le projet d'extension du réseau de transport en commun de la métropole toulousaine traverse une étape déterminante avec la confirmation d'un décalage significatif dans les délais de livraison. Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités, a annoncé qu'il présenterait les nouvelles dates d'achèvement lors de l'assemblée des élus de l'autorité organisatrice, le 16 décembre. Cette réunion publique permettra de préciser l'ampleur exacte du retard qui touche désormais la ligne C, dont la mise en service initialement prévue pour la fin de l'année 2028 ne pourra plus se tenir à la date prévue.

Calendrier révisé et prévisions de retard

La date officielle de dévoilement du nouveau planning par Jean-Michel Lattes le 16 décembre est l'événement central qui conditionnera la perception publique du décalage du projet. Les estimations actuelles avancent par prudence une fourchette de dérapage allant de quelques mois à plus d'un an par rapport au calendrier initial. Cette incertitude pèse sur l'ensemble des parties prenantes, des investisseurs aux usagers potentiels, qui attendent des chiffres précis pour anticiper les disruptions futures de la mobilité dans la ville rose.

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Les discussions politiques et techniques autour de ce retard ont déjà suscité des tensions, notamment avec des accusations croisées entre la municipalité et l'opposition. Le maire Jean-Luc Moudenc a réagi fermement aux critiques formulées par des élus de La France Insoumise et du Parti Socialiste, qui lui reprochaient d'avoir induit le public en erreur sur les progrès réels du chantier. Ces débats politiques reflètent l'inquiétude grandissante face à la complexité de la gestion d'un projet d'infrastructure majeur de cette envergure.

Progression technique des engins de creusement

Selon les données techniques communiquées par Julien Isnard, directeur adjoint de la ligne C chez Tisséo Ingénierie, 18,5 kilomètres des 22 kilomètres totaux du tunnel sont désormais creusés, ce qui représente 85 % de l'infrastructure souterraine. Cette avancée massive masque néanmoins la criticité des derniers kilomètres restants, qui conditionnent directement la fin des travaux. Les trois tunneliers encore actifs fonctionnent à plein régime pour tenter de limiter l'impact du retard accumulé au cours des mois précédents.

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Le tunnelier parti de Colomiers s'approche de son objectif final pour traverser la station Saint-Martin-Airbus, anciennement nommée Saint-Martin-du-Touch. La machine devrait atteindre cette station la semaine prochaine et terminera sa course au puits Laporte, situé près de l'aéroport de Blagnac, après avoir parcouru encore environ 600 mètres. Ce parcours marque la fin du trajet pour cet engin spécifique qui a traversé l'une des zones les plus densément peuplées de l'agglomération.

La machine Lise-Enjalbert, opérant sous les pistes de l'aéroport, devrait achever sa mission au même puits Laporte en décembre. Elle est suivie par le tunnelier de La Vache, qui se trouve actuellement dans la station Toulouse-Lautrec. Cet engin repartira dans trois semaines pour rejoindre la station Le Raisin, un parcours d'un kilomètre qui doit s'achever entre février et mars. Cette séquence d'interventions décalées montre la complexité logistique de la fin du creusement.

Normes de sécurité et phases de finition

Julien Isnard a tenu à préciser que cette accélération des travaux s'effectue en respectant strictement les normes de sécurité, en réponse aux accusations de cadences infernales portées par un collectif d'ouvriers. Les trois machines tournent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec le tunnelier de Colomiers travaillant sept jours sur sept et les deux autres six jours sur sept. Cette rigueur opérationnelle vise à concilier vitesse d'exécution et préservation des ouvriers ainsi que des structures environnantes.

Le chantier a basculé vers une phase de finition où la moitié des stations ont passé l'étape du gros œuvre pour entrer dans celle des aménagements intérieurs. On assiste progressivement à l'apparition des espaces voyageurs dans des stations comme l'Ormeau, Bonnefoy ou Limayrac, remplaçant le béton brut par des finitions accessibles au public. Cette transition marque un tournant symbolique et technique dans la visibilité du projet pour les citoyens toulousains.

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Dans le tunnel, les premiers rails sont déjà soudés à partir de Montaudran, ouvrant la voie à l'installation de la voie complète, des équipements du métro automatique, du troisième rail électrique, de la signalétique et de la vidéosurveillance. Autour du puits Saint-Sauveur, où le tunnelier de Demathieu-Bard a été retiré, des sondages du sous-sol sont effectués pour vérifier l'absence de mouvements de terrain ou de bâtiments, une étape de contrôle qualité indispensable avant la mise en service définitive de la ligne.