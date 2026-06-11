Life of French Police in Saint-Tropez: Violence, Agressions, and Drug Trafficking

The news text describes the challenges faced by the French police in Saint-Tropez, including violence, drug trafficking, and the need to intervene in accidents. It also mentions the regular controls and the need to deal with drunk drivers.

Mise en scène dans les films des années 1960 avec Louis de Funès à quoi ressemble la vie des gendarmes de Saint-Tropez d'aujourd'hui ? Violence s, agressions, le petit port de la côte d'Azur n'échappe pas à la délinquance.

Toute l'année, les 145 gendarmes du village et de ses environs enchaînent les interventions, notamment contre le trafic de drogue. Régulièrement les hommes en bleus organisent des contrôles. Sur les routes, les forces de l'ordre doivent aussi secourir des victimes d'accidents. Et interpeller des chauffards qui n'ont aucun scrupule à prendre le volant alcoolisés..





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Saint-Tropez French Police Violence Drug Trafficking Contravention Accident Intervention Controle Routier Alcoolisation Drogue Chevaux

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