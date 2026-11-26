Alexis Nys dirige la rénovation de la Cité des arts de la rue à Marseille. Le centre national des arts de la rue et de l'espace public transforme le site de 36 000 m².

Alexis Nys, directeur de Lieux Publics, centre national des arts de la rue et de l'espace public, annonce une phase majeure de transformation pour la Cité des arts de la rue à Marseille. Cette institution culturelle emblématique du sud de la France fait l'objet d'une requalification ambitieuse visant à moderniser ses infrastructures et à renforcer son rôle de hub artistique international.

Début des travaux et diagnostic du site

Les travaux de requalification du site ont officiellement commencé en janvier 2025 et sont prévus jusqu'en 2029. La première année a été consacrée à des études approfondies et à un diagnostic complet. Cette période a permis de dresser un bilan précis de l'état des lieux, révélant un manque d'entretien adéquat depuis la phase initiale de vie du bâtiment.

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Gestion collective et héritage historique

Inaugurée en 2013, la Cité des arts de la rue couvre une superficie totale de 36 000 m². Pendant sa première décennie, chaque habitant ou artiste disposait d'une autorité propre sur son bâtiment individuel, sans gestion collective réelle à l'exception des espaces communs. Cette structure fragmentée a complexifié la maintenance globale du site.

Priorité à l'hospitalité culturelle

Au cœur des priorités actives figure la question de l'hospitalité pour les artistes et les publics. Lieux Publics entend déployer des projets au long terme pour conforter cette vocation. Parmi les initiatives en cours, on note des résidences à Martigues et Port-de-Bouc, ainsi qu'un projet spécifique dans les salons de coiffure des 15e et 16e arrondissements de Paris.

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Symbolisme de l'œuvre de Sharef Sarhan

L'identité du lieu est également marquée par des œuvres significatives, comme le phare de Sharef Sarhan. Construit initialement à Gaza en 2015 avec des vestiges de la guerre de 2014, il a été détruit par un char de l'armée israélienne en 2023 avant d'être reconstruit à Marseille et installé à la Cité des arts de la rue.

Activités artistiques et prochains rendez-vous

Outre les travaux, le centre maintient ses événements réguliers tels que le mercredi à la Cité et le dimanche aux Au menu de cette année figure également un jumelage d'artistes et de quartiers. Le retour du temps fort de l'automne prochain est attendu avec impatience pour continuer à animer le calendrier culturel de la ville.