Découvrez l'aspirateur balai Silvercrest SASG SASG 24 A1 chez Lidl. Moteur cyclonique, autonomie 45 minutes et garantie satisfait ou remboursé un mois. Prix 79,99 euros.

L'enseigne de supermarché Lidl propose actuellement le modèle Silvercrest SASG 24 A1. Cet appareil domotique est disponible au prix fixe de 79,99 euros. L'acquisition doit intervenir au plus tard le 24 décembre.

Caractéristiques techniques du modèle Silvercrest SASG 24 A1

Le Silvercrest SASG 24 A1 intègre un moteur cyclonique spécifique. Ce dispositif optimise le flux d'air ascendant pour l'efficacité. Le bac amovible offre une capacité de 350 ml. Il stocke toute la poussière aspirée. Le filtre HEPA retient les micro-particules. Il purifie l'air rejeté dans l'atmosphère. Ce filtre est lavable à l'eau claire. Il doit être séché après le nettoyage. La brosse motorisée dispose d'un éclairage LED. Il met en valeur la poussière sur les sols. Le suceur plat inclut un second suceur large. Ce dernier possède une brosse rétractable.

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Autonomie et modes de puissance de l'appareil

L'utilisateur dispose de deux modes de puissance. Le mode Boost offre une autonomie de 25 minutes. Le mode Eco augmente cette autonomie à 45 minutes. L'appareil se transforme en aspirateur à main. Cette conversion prend une fraction de seconde. Il aspire les sols et les canapés. Il nettoie les endroits difficiles d'accès. Un support mural est livré avec l'achat. Il permet de recharger la batterie. L'accessoire facilite le rangement quotidien. L'ensemble est modulaire et polyvalent.

Conditions de garantie et retour du produit

L'achat bénéficie d'une garantie satisfait ou remboursé. La durée de cette protection est d'un mois. Le retour est gratuit pour l'acheteur. La livraison s'effectue sur le site officiel. L'outil est conçu pour le quotidien. Il répare les accidents de la vie. Il assure l'entretien du domicile. L'offre est limitée dans le temps. Le stock se vend à plusieurs centaines.

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Contexte politique : Macron et Teddy Riner

Emmanuel Macron soutient la candidature de Teddy Riner. Il estime qu'elle apporte au pays. Teddy Riner élabore un programme présidentiel. Les thèmes incluent les retraites et le temps de travail. Les députés adoptent un texte en commission. Il interdit l'importation des produits israéliens. La mesure concerne les colonies de Gaza.

Promotions Amazon et Pokémon sur le web

Amazon propose un coffret Pokémon à 30 euros. Les fans achètent ce produit en masse. Le prix est jugé très attractif. Le site distribue aussi le Redmi Note 17. Le prix est proche du coût de production. La demande est forte ce mardi. Les offres sont disponibles sur le net. L'attention des consommateurs est captée par ces ventes.

Recommandations cadeaux pour hommes

BFMTV publie une liste de tondeuses à barbe. Les kits de rasage premium sont sélectionnés. Les experts de l'équipe shopping valident. L'indépendance de la rédaction est garantie. Les liens permettent des rémunérations. Les prix sont indicatifs. Ils peuvent évoluer rapidement. Les lecteurs doivent vérifier les tarifs.