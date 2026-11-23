Lidl réduit le prix de son lot de casseroles Silvercrest à revêtement cuivré à 124,99 euros au lieu de 134,97 euros. Découvrez les détails de cette offre limitée.

La marque Silvercrest de l'enseigne Lidl lance une opération commerciale ciblée sur les ustensiles de cuisine. L'objectif est de proposer aux consommateurs un lot de cocottes et de casseroles au design en cuivre à un tarif réduit. Cette initiative s'inscrit dans la tendance actuelle du retour en grâce des matériaux nobles pour la préparation des repas.

Un ensemble de 3 pièces à 124,99 euros

Le prix d'achat de ce set de cuisine s'élève à 124,99 euros pour les clients de Lidl. L'enseigne inclut dans ce lot trois dimensions spécifiques de faitouts et de casseroles. Ces tailles sont de 24 cm, 20 cm et 15 cm pour couvrir différents besoins culinaires. Le coût initial de ces trois articles séparément était de 134,97 euros. L'opération permet donc une économie directe d'environ 10 euros pour l'acheteur. Cette offre vise à moderniser les cuisines sans alourdir le budget familial.

Also read Lidl Black Friday : Offres anticipées dès le 23 novembre sur Silvercrest et Parkside

Une remise sur les revêtements en cuivre

Lidl justifie cette action par la rareté des promotions sur ce type de matériaux. Les ustensiles de cuisine avec un revêtement en cuivre bénéficient souvent de tarifs élevés. Les remises sur ce segment du marché sont généralement moins fréquentes. Le choix de l'enseigne d'intégrer ce lot Silvercrest dans une offre spéciale est donc stratégique. Cela répond à une forte demande des utilisateurs pour des designs rappelant le haut de gamme. La visibilité de ce produit est accentuée par la mise en avant de son esthétique.

Advertisement

Conditions d'achat et garanties offertes

Les conditions de cette promotion sont soumises à plusieurs règles commerciales strictes. La disponibilité des produits est limitée par un stock restreint. L'enseigne signale une forte demande qui risque d'épuiser les réserves rapidement. L'achat est facilité par plusieurs moyens de paiement sécurisés sur la plateforme. La politique de retour offre un délai de 30 jours pour changer d'avis. Le retour des articles est gratuit pour les clients insatisfaits de leur achat.

Concurrence et autres offres chez Lidl

La stratégie de prix de Lidl ne se limite pas aux ustensiles de cuisine. D'autres produits sont proposés à des tarifs attractifs en parallèle. Le mousseur à lait électrique de 500 W est vendu 14,99 euros. Un mug isotherme en acier inoxydable est disponible à 7,99 euros. Le sèche-cheveux de la marque CIEN passe de 24,99 euros à 14,99 euros. Le sapin de Noël artificiel de 150 cm de la marque LIVARNO® est réduit à 9,99 euros. Le wok en acier inoxydable Premium de 23,99 euros complète ce panier moyen.