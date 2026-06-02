Lidl propose un aiguiseur de couteaux Silvercrest à 1,99 euro

Lidl, le leader des bonnes affaires, propose un cadeau de choix pour les amateurs de cuisine : un aiguiseur de couteaux Silvercrest à 1,99 euro seulement. Cet accessoire de cuisine est un véritable atout pour les cuisiniers de tout niveau qui souhaitent préserver le tranchant de leurs couteaux favoris.

Conçu par une marque détenue par Lidl , l' aiguiseur de couteaux Silvercrest est un cadeau de choix pour vos proches qui adorent cuisiner. Vous pourrez également vous tourner vers cet accessoire de cuisine à prix mini si vous êtes toujours en quête d'un présent pour la Fête des Pères.

Bien sûr, vous aurez la possibilité de conserver cet ustensile pratique pour votre propre usage. En effet, l'aiguiseur de couteaux Silvercrest est un véritable atout pour les cuisiniers de tout niveau qui souhaitent préserver le tranchant de leurs couteaux favoris. Pour un cadeau ultra-complet, vous pourrez aussi accompagner cet accessoire d'un set de couteau élégant, également obtenu à prix réduit chez Lidl. Économique et bien pensé, ce modèle d'aiguiseur convient aux droitiers comme aux gauchers.

En tant qu'expert des bons plans, Lidl vous propose son aiguiseur de couteaux Silvercrest à 1,99 euro seulement via son site de vente en ligne. Pendant la semaine imbattable chez Lidl : profitez de 5€ offerts dès 49€ d'achat, 10€ offerts dès 99€ d'achat et de 15€ dès 149€ d'achat jusqu'au 7 juin. Cet aiguiseur de couteaux Silvercrest a convaincu l'ensemble de ses utilisateurs. En effet, cet ustensile est associé à un superbe taux de recommandation de 100%.

Très facile à maîtriser, cet accessoire de cuisine est équipé d'une poignée Soft Touch qui simplifie sa prise en main. Pour un maximum de stabilité, vous pourrez aussi compter sur un revêtement antidérapant. Aisées à identifier grâce aux numéros qui les accompagnent, les trois fentes présentes sur l'aiguiseur de couteaux Silvercrest correspondent chacune à une étape d'entretien. La première comprend de l'acier trempé, qui préparera la lame avant son traitement.

Pour l'aiguisage, passez à la seconde étape basée sur des tiges diamantées de haute qualité. Enfin, insérez la lame de votre couteau dans le troisième espace comportant des tiges en céramique parfaites pour le polissage et le réaffûtage. Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aiguiseur De Couteaux Silvercrest Lidl Cadeau Cuisiniers Preserver Le Tranchant Lidl Bonnes Affaires Cuisson Cadeau De Choix Droitiers Gauchers Prix Réduit Conçu Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl Conçu Par Une Marque Détenue Par Lidl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Attention, ces lardons vendus chez Lidl et Auchan rappelés à cause d’un défaut de fabricationCette semaine, des barquettes commercialisées notamment chez Lidl et Auchan font l'objet de rappels de la part du gouvernement. Bien évidemment, il est fortement conseillé de ne pas consommer ces produits pour ne pas avoir de maux de tête ou de la fièvre.

Read more »

Tous à moins de 15 € : ces 5 appareils de cuisine sont pris d’assaut chez LidlSi vous avez envie de cuisiner comme un chef et plus rapidement, laissez-vous tenter par ces 5 appareils de cuisine affichés à des prix compétitifs sur le site de Lidl. Il n’y a pas de temps à perdre pour en profiter...

Read more »

Rappel conso : ces chipolatas vendues chez Lidl pourraient être périmées, vérifiez vos barquettes au frigoUn lot de chipolatas Etal du Boucher vendu chez Lidl est rappelé pour étiquetage incomplet. Etes-vous concerné par cette alerte ?

Read more »

Monsieur Cuisine Silvercrest : il n’a jamais été à un prix aussi bas chez LidlVous rêvez d’un appareil de cuisine polyvalent capable de remplacer une multitude d’ustensiles ? Avec le Monsieur Cuisine Smart de Silvercre

Read more »