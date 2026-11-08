Lidl propose le nettoyeur Bissell SpotClean Mini à moins de 100 euros

Lidl commercialise le nettoyeur Bissell SpotClean Mini pour le nettoyage de tapis et sièges. Cette machine polyvalente offre un triple action pour un résultat optimal.

Lidl met en vente le nettoyeur Bissell SpotClean Mini, un appareil de nettoyage localisé qui suscite un intérêt considérable auprès des consommateurs. Ce produit est proposé à un prix inférieur à 100 euros, une offre qui séduit immédiatement les acheteurs souhaitant entreprendre des travaux de propreté sans engagement financier lourd.

Technologie Triple Action et Réservoirs Séparés

Le système Triple Action du Bissell SpotClean Mini assure le nettoyage en une seule étape en pulvérisant le produit, en frottant avec la brosse et en aspirant la saleté simultanément. Cette mécanique permet de traiter une tache sur un tapis ou un tissu d'ameublement sans nécessiter le changement d'outil entre deux gestes. Les deux réservoirs de l'appareil séparent rigoureusement l'eau propre de l'eau sale, garantissant ainsi qu'une solution fraîche est disponible à chaque utilisation pour un nettoyage optimal.

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Caractéristiques Techniques et Portabilité

Avec un poids d'environ 3,4 kg et un format d'environ 32 x 33 x 23 cm, le Bissell SpotClean Mini se déplace aisément d'une pièce à l'autre, allant du fauteuil jusqu'aux marches d'escalier. Le câble d'environ 3,6 m de long s'étend autour d'un fauteuil et de ses accoudoirs sans qu'il faille chercher une seconde prise électrique, offrant une liberté de mouvement appréciable. Le moteur consomme environ 330 W pour extraire l'eau sale du tissu, ce qui permet au matériel de sécher plus vite qu'après un simple épongeage classique.

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Accessoires Fournis et Capacité du Réservoir

Un embout dédié aux poils d'animaux est inclus dans la boîte, conçu spécifiquement pour s'attaquer aux fibres où ils restent accrochés. Le tuyau HydroRinse, également fourni dans l'emballage, sert à rincer le tissu à l'eau claire après le détachant, afin de retirer les résidus de produit restés dans les fibres. Le réservoir d'environ 430 ml, soit un peu moins d'un demi-litre, convient parfaitement à des petites taches traitées l'une après l'autre avec précision.

Produit d'Entretien et Retour des Consommateurs

Un flacon d'essai de 30 ml de Spot & Stain Pet Pro Oxy est livré avec l'appareil, permettant aux propriétaires de lancer un premier nettoyage dès le déballage. Les acheteurs lui attribuent une note élevée de 4,5 sur 5, basée sur 239,98 avis, au lieu d'une référence prix de 299,99 euros pour d'autres modèles de la gamme.