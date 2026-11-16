Lidl Promotions Noel : 5 Articles Clés et Prix Cassés

Découvrez les 5 meilleures offres Lidl pour Noël : tondeuse, coupe-branches, machine à granités, faitout et plaque barbecue. Profitez des prix réduits avant la fin de la semaine.

Lidl propose actuellement une série d'offres exceptionnelles pour la période des fêtes, invitant les consommateurs à agir rapidement. Ces promotions ciblent spécifiquement cinq produits majeurs, conçus pour équiper le jardin, la cuisine et les terrasses.

Le délai pour profiter de ces réductions est extrêmement court, ce qui impose une décision d'achat immédiate pour les clients souhaitant bénéficier de ces tarifs attractifs.

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Tondeuse Sans Fil et Coupe-Branches

La tondeuse sans fil est affichée à 109 euros, en baisse de 10 euros par rapport à son prix habituel de 119 euros sur le site de Lidl.

Cet appareil est spécialement conçu pour entretenir des jardins d'une superficie allant jusqu'à 800 mètres carrés. Son moteur sans balai assure une longue durée de vie en réduisant les frottements mécaniques.

L'absence de câble offre une liberté de mouvement totale et un large rayon d'action. Le système se plie pour un rangement compact et dispose de sept niveaux de réglage de hauteur.

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Le bac de ramassage d'une capacité de 50 litres permet de travailler sans interruption. La fonction mulching aide à pailler le sol, tandis que le guidon réglable facilite les finitions près des bordures.

Le coupe-branches est quant à lui proposé à 31,99 euros, contre 34,99 euros initialement. Il est équipé d'une protection contre le démarrage accidentel pour la sécurité de l'utilisateur.

Il peut couper des branches dures de 15 mm et du jeune bois de 28 mm. La poignée softgrip antidérapante et le témoin LED assurent un usage confortable et sécurisé.

Machine A Granites et Faitout

La machine à granités est présentée à 19,99 euros, soit une réduction de 5 euros par rapport à son prix normal de 24,99 euros chez Lidl.

Son bac à glace d'une contenance de 315 ml permet de préparer plusieurs granités à la suite. Elle transforme également facilement les glaçons en glace pilée pour les cocktails.

L'ensemble comprend quatre moules à glace et un bol. L'utilisateur peut ajuster la finesse du broyage selon ses préférences gustatives.

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Le faitout en acier inoxydable est disponible à 17,99 euros, au lieu de 19,99 euros. Il est compatible avec tous types de feux, y compris l'induction et la vitrocéramique.

Avec une capacité de 6 litres, il peut préparer des repas pour six personnes. Son couvercle en verre permet de surveiller la cuisson à l'étouffée sans ouvrir l'ustensile.

Plaque Barbecue et Impact Consommateur

La plaque barbecue est affichée à 9,99 euros, une chute significative par rapport à son prix habituel de 16,99 euros sur le site de Lidl.

Elle combine une face striée pour marquer les viandes et une face lisse type plancha. Fabriquée en fonte, elle assure une répartition uniforme de la chaleur et une montée en température rapide.

Cette plaque s'adapte aux barbecues à charbon et à gaz, mais peut aussi être utilisée directement sur le feu. Les poignées facilitent le déplacement de l'accessoire.

Ces prix sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer rapidement en fonction des stocks disponibles sur le site du distributeur.

La rédaction, issue de l'équipe La Dépêche du Midi Shopping, souligne que certains liens présents peuvent générer une commission en cas d'achat par l'utilisateur.