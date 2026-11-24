Découvrez l'offre exclusive de Lidl sur la machine à café Delonghi. Prix ramené à 164,99 euros au lieu de 199,90 euros pour dosettes E.S.E et café moulu. Profitez-en vite avant rupture.

L'enseigne de distributeur Lidl bouleverse le marché de l'électroménager de cuisine en annonçant une baisse de prix significative sur un modèle emblématique de la marque Delonghi. Cette opération commerciale vise à attirer les consommateurs en quête d'équipements performants pour la préparation du café domestique. L'offre cible spécifiquement les amateurs de boissons chaudes recherchant un excellent rapport qualité-prix sans compromis sur la qualité du breuvage.

Une réduction de 35 euros sur le modèle Delonghi

La machine à café Delonghi est actuellement proposée à un tarif de 164,99 euros sur la plateforme de vente en ligne de Lidl. Ce prix représente une économie nette de 35 euros par rapport au tarif standard de 199,90 euros. Cette diminution du coût d'achat constitue une opportunité financière notable pour les foyers souhaitant équiper leur cuisine avec un appareil haut de gamme à un prix accessible. La promotion est qualifiée d'éphémère, ce qui suggère que la disponibilité des unités à ce tarif réduit pourrait être limitée dans le temps.

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Systèmes de préparation E.S.E et café filtre

Ce modèle Delonghi se distingue par sa polyvalence technique, permettant l'utilisation simultanée de dosettes E.S.E et de café moulu via son système de filtre intégré. L'appareil est doté d'un réservoir d'eau d'une capacité de 1 litre, équipé de graduations transparentes pour un suivi visuel précis du niveau. Cette configuration permet de préparer jusqu'à 10 tasses de café consécutives sans avoir besoin de recharger l'eau. La carafe incluse permet également de maintenir la température des boissons pour plusieurs utilisateurs.

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Conception ergonomique et fonction vapeur

La machine Delonghi possède un design compact avec un coloris noir et des lignes épurées, facilitant son intégration dans divers espaces de cuisine sans déparer l'intérieur. Le système de contrôle des boutons a été optimisé pour une prise en main rapide et une préparation gain de temps. L'appareil est également livré avec une buse vapeur dédiée, capable de générer une mousse dense et crémeuse pour la réalisation de cappuccinos ou de lattes. L'entretien est simplifié grâce à un réservoir de café moulu et un porte-filtre s'ouvrant d'un seul geste.

Disponibilité et concurrence du secteur

L'annonce de cette réduction s'inscrit dans une période de forte compétition commerciale marquée par des événements comme le Black Friday. D'autres enseignes comme Amazon et Electro Dépôt lancent également des promotions agressives sur leurs produits respectifs. La Dépêche du Midi Shopping, dont l'expert a rédigé cette analyse, précise que les prix mentionnés sont indicatifs et peuvent évoluer. Certains articles présentés peuvent contenir des liens affiliés générant une commission pour l'éditeur en cas d'achat. Les consommateurs sont invités à vérifier l'actualité de l'offre directement sur le site officiel de Lidl avant d'effectuer leur acquisition finale.