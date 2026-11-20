Lidl lance ses promotions de Noël avec des sapins artificiels dès 10 euros et des réductions allant jusqu'à 40 %. Découvrez les meilleures offres sur les décorations et l'éclairage LED Livarno.

Le mois de novembre est officiellement entamé et les festivités de fin d'année approchent à grands pas. Au-delà du Black Friday, la période de Noël s'installe déjà dans les stratégies commerciales des enseignes de grande distribution. Pour anticiper les dépenses et assurer des préparatifs fluides, l'enseigne Lidl a ouvert ses ventes de décoration s de Noël sur son site internet. Les consommateurs peuvent dès maintenant acquérir leurs premières pièces décoratives pour la saison hivernale.

Sapins artificiels Lidl à partir de 10 euros

L'objectif affiché par l'enseigne est de permettre aux ménages de constituer leur décoration de Noël à moindre coût, avec des offres particulièrement agressives sur les arbres artificiels. La gamme proposée par Lidl s'étend à des prix de départ très bas, à savoir 10 euros, permettant ainsi une accessibilité maximale quel que soit le budget alloué. Cette approche répond à une préférence croissante pour les sapins synthétiques, jugés pratiques car réutilisables année après année et exempts de la chute d'aiguilles dans le salon.

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Un modèle spécifique de sapin artificiel mesurant 150 cm de haut est actuellement mis en vente à 9,99 euros, en nette baisse par rapport à son prix initial de 14,99 euros. Cette version compacte est disponible dans deux coloris distincts : le vert classique ou une variante avec effet neige, et elle est fournie avec son socle de fixation pour une installation simplifiée dans les petits espaces.

Pour ceux qui souhaitent opter pour des dimensions plus imposantes, une version alternative de 180 cm est proposée avec un surcoût de 10 euros par rapport au modèle standard. Le catalogue comprend également des modèles plus élaborés intégrant des systèmes de LED pré-équipés, offrant un large choix de configurations lumineuses pour personnaliser l'ambiance festive.

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Guirlandes LED Livarno avec réductions substantielles

La stratégie promotionnelle de Lidl ne se limite pas aux seuls arbres et s'étend aux accessoires d'illumination sous la marque Livarno, avec des remises atteignant 40 %. La guirlande lumineuse LED Livarno à Étoiles, conçue pour décorer les fenêtres ou les murs, est vendue 4,99 euros au lieu de 5,99 euros. Cet article comporte neuf étoiles lumineuses à cinq branches émettant une lumière blanche chaude, idéale pour créer une atmosphère cosy.

Ce produit spécifique est équipé d'un système de fixation par ventouses pour les baies vitrées et dispose d'une minuterie programmable de six heures avec répétition automatique. Pour illuminer l'arbre de Noël ou les escaliers, Lidl propose une guirlande LED Livarno plus imposante vendue 16,99 euros. Cette version longue de 25 mètres, incluant 5 mètres de câble d'alimentation, contient près de 1000 DEL pour couvrir de grandes surfaces.

Caractéristiques techniques et résistance extérieure

La guirlande principale conçue pour les sapins et les espaces intérieurs offre également une compatibilité avec l'utilisation en extérieur grâce à sa norme de protection IP44 contre les projections d'eau. Elle est disponible avec huit effets lumineux variés, comprenant quatre modes de clignotement, deux variations d'intensité, un effet mixte et un mode fixe, le tout pilotable via une minuterie de six heures.

Outre les articles de décoration saisonnière, Lidl propose également des électroménagers et objets du quotidien en promotion, comme le mousseur à lait électrique 500 W à 14,99 euros, le mug isotherme en acier inoxydable à 7,99 euros, et le sèche-cheveux CIEN à 14,99 euros au lieu de 24,99 euros. Ces offres complètent l'assortiment pour les achats de fin d'année.