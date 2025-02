Lidl mise sur la gamme Parkside avec 6 offres bricoleurs incontournables

Lidl met en avant sa gamme d'outils Parkside avec 6 offres spéciales pour les bricoleurs. Du poste à souder au niveau laser en croix, en passant par la perceuse-visseuse et le pantalon de travail, Lidl propose des outils robustes et fiables à des prix attractifs.

Lidl , la célèbre enseigne de discount, met à l'honneur sa gamme d'outils Parkside avec une sélection d'offres alléchantes pour les bricoleurs de tous niveaux. Que vous soyez un amateur de brico qui assemble un meuble en un clin d'œil ou un passionné de projets plus ambitieux, ces équipements robustes et fiables sont conçus pour vous accompagner dans toutes vos réalisations.

Lidl met en avant la simplicité d'utilisation et la puissance de ses outils, permettant de bricoler sans stress et avec une efficacité maximale. Chaque outil de la gamme Parkside est pensé pour allier robustesse et ergonomie. Que ce soit pour percer, souder, découper ou mesurer, vous pourrez compter sur la qualité et la précision de ces outils. Acclamés pour leur excellent rapport qualité-prix, les outils Parkside risquent rapidement de devenir vos outils de référence. Lidl vous propose 6 offres incontournables pour compléter votre atelier et vous lancer dans de nouveaux projets.Parmi les offres phares, on retrouve un poste à souder à seulement 69,99 euros, léger et facile à manier, idéal pour les débutants. Le pantalon de travail proposé à 17,99 euros allie résistance et confort grâce à ses renforts aux genoux et ses multiples poches. La perceuse-visseuse sans fil à 39,99 euros est un allié indispensable pour tous vos projets, tandis que la meuleuse d'angle sans fil à 24,99 euros vous permet de couper et de poncer avec précision. N'oubliez pas d'ajouter une batterie de rechange à 14,99 euros compatible avec toute la gamme X 20 V Team. Enfin, le niveau laser en croix sans fil à 49,99 euros vous permettra de réaliser des travaux d'alignement parfaits grâce à son laser vert ultra visible et sa rotation à 360 degrés. Pour profiter de ces offres, rendez-vous sur le site web de Lidl ou dans votre magasin local.





