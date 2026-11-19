Découvrez le nouveau radiateur soufflant de Lidl à 11,99 euros. Un appareil compact de 2000 watts idéal pour chauffer rapidement une zone sans augmenter la facture d'électricité.

Lidl propose désormais un chauffage d'appoint compact et efficace, disponible au prix de 11, 99 euros. Cet appareil est conçu pour réchauffer rapidement des zones spécifiques comme un bureau ou une salle de bain.

Un radiateur soufflant 2000 watts pour un confort immédiat

Ce modèle de chauffage d'appoint offre deux niveaux de puissance distincts pour adapter la consommation aux besoins réels. Le premier niveau fonctionne à 1000 watts, tandis que le second atteint 2000 watts pour une chauffe plus intensive.

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L'enseigne de supermarché précise que le niveau réduit convient parfaitement aux besoins modérés, offrant une solution douce pour ne pas surchauffer un espace restreint. À l'inverse, le niveau maximal assure un réchauffement rapide et ciblé.

Cette flexibilité permet aux utilisateurs de conserver le confort thermique sans engendrer des dépenses énergétiques excessives. L'appareil se branche simplement sur une prise standard, ne nécessitant aucune installation technique complexe ou fixe.

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Polyvalence : une fonction ventilation pour l'été

Outre son rôle de chauffage, cet appareil dispose d'une option ventilation dédiée à l'utilisation en dehors de la saison froide. Cette fonction transforme l'engin en un ventilateur d'appoint, utile pour circuler l'air sans produire de chaleur.

Ce double usage résout le problème de l'encombrement des appareils électroménagers qui ne sont utilisés que quelques mois par an. Le design compact de l'appareil facilite son rangement discret lorsqu'il n'est pas en service.

Lidl indique que cet équipement peut être utilisé dans diverses pièces comme une salle de loisirs ou un atelier. Il permet de maintenir une température agréable sans avoir à activer le système de chauffage principal de l'habitation.

Efficacité et économies pour le quotidien

Utiliser un chauffage d'appoint localisé permet d'éviter de monter la température dans tout le logement. Cette méthode est idéale pour les personnes qui souhaitent se réchauffer rapidement sans attendre que le chauffage central agisse.

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Le coût de 11,99 euros rend cet appareil accessible pour équiper plusieurs pièces ou l'utiliser en déplacement. Il constitue une solution pratique pour ceux qui travaillent à domicile ou font du bricolage dans des locaux non chauffés.

La possibilité de chauffer seulement la zone d'activité ou de détente représente une stratégie intelligente pour limiter la facture d'électricité. L'appareil s'adresse particulièrement aux foyers cherchant à optimiser leur consommation énergétique tout en restant au chaud.