Licenciement après congé familial : une affaire tragique aux États-Unis

Terri Estepp, une employée de longue date de la Huntington National Bank, a été licenciée après avoir utilisé des jours de congé pour prendre soin de sa fille atteinte d'un cancer. Elle intente un procès pour licenciement injustifié, affirmant que la banque a agi de manière cruelle et irrespectueuse.

Une affaire majeure a retenu l'attention des médias américains, mettant la Huntington National Bank du Michigan dans une situation embarrassante. L'établissement bancaire devra se défendre devant la justice suite à un procès intenté par l'une de ses employées les plus anciennes, Terri Estepp, qui accusent la banque de licenciement injustifié.

Le Parisien rapporte que Terri Estepp, qui a travaillé pendant 28 ans pour la banque, a été licenciée après avoir utilisé des jours de congé pour se rendre en Californie auprès de sa fille de 31 ans, Samantha, atteinte d'un cancer du sein.Samantha a reçu son diagnostic de cancer en avril 2023. Terri explique au média Click on Detroit : « J'allais là-bas et je l’aidais avec les traitements de chimiothérapie et d’autres choses. Je travaillais dans la boîte depuis près de 30 ans, donc j’avais beaucoup de congés ». Après avoir obtenu un congé familial pour raison médicale (FMLA), Terri Estepp prend 28 jours de congés supplémentaires, l'état de santé de sa fille s'étant dégradé. La période du 27 mars au 26 avril 2024 représente la plus longue absence de sa carrière. Le 29 avril, de retour au travail, elle indique à son patron qu'elle a besoin de s'absenter une dernière fois, car les jours de sa fille sont désormais comptés. « Ils m'ont licenciée un mardi et elle est décédée le vendredi suivant », témoigne Terri à la chaîne de télévision WZZM. Terri indique que son licenciement s'est produit sans aucune explication. Samantha, elle, était persuadée que sa mère avait perdu son travail à cause d'elle. « Cela lui a vraiment fait mal. Elle s’est mise à pleurer au téléphone. Elle m’a dit : Maman, tu as perdu ton travail à cause de moi », raconte Terri. Dix jours plus tard, ma fille est morte. Ils m’ont licenciée un mardi et elle est décédée le vendredi suivant ». La direction de la banque, de son côté, s'est dite « attristée » par le décès de Samantha et a présenté ses condoléances à Terri et sa famille. Mais elle se défend d'avoir commis la moindre faute : « Nous nous engageons à respecter toutes les lois sur l’emploi, y compris la loi sur le congé familial et médical, et nous avons agi de manière appropriée dans cette affaire. Le départ de Mme Estepp de la Huntington Bank n’était pas lié à un congé FMLA ». L'issue de cette affaire, qui soulève des questions sur l'équité et la compassion en milieu professionnel, sera tranchée par la justice





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

LICENCIEMENT CONGE FAMILIALE CANCER JUSTICE BANKING

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

États-Unis : Joe Biden retire Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorismeJoe Biden espère que cette décision motivera Cuba à procéder à la libération de prisonniers politiques, avant même la prestation de serment de Donald Trump lundi prochain.

Lire la suite »

États-Unis retirent Cuba de la liste des États sponsors du terrorismeJoe Biden a annoncé le retrait de Cuba de la liste des États sponsors du terrorisme. Cette décision, qui inverse une mesure de 2017 imposant des sanctions aux militaires cubains, pourrait avoir un impact positif sur l'économie cubaine.

Lire la suite »

Etas-Unis : l'administration Trump demande le licenciement des fonctionnaires chargés de promouvoir la diversiLe 47e président des Etats-Unis a ainsi confirmé, comme martelé tout au long de sa campagne, sa volonté de s'en prendre à ce qu'une partie des conservateurs américains considèrent comme des excès des programmes de diversité et d'inclusion des minorités.

Lire la suite »

Etats-Unis : Après Twitter, Elon Musk serait en discussion pour racheter TikTokSi TikTok était banni aux Etats-Unis d’ici le 19 janvier, la Chine pourrait vendre à Elon Musk la branche américaine de ce réseau social

Lire la suite »

TikTok Envisage Une Acquisition Après L'Interdiction Imminente Aux États-UnisL'interdiction possible de TikTok aux États-Unis a déclenché une vague d'offres d'acquisition. Elon Musk et MrBeast sont parmi les candidats potentiels. L'impact de TikTok sur la société et la modération de contenu restent des sujets de débat.

Lire la suite »

TikTok annonce sa fermeture dimanche aux Etats-Unis après la décision de la Cour suprêmeLa disparition américaine de la plateforme de vidéos est quasi certaine, à moins d'une intervention de dernière minute du gouvernement de Joe Biden. Mais ce dernier a déjà annoncé qu'il laisserait son successeur, Donald Trump, trancher.

Lire la suite »