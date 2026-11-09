Libye-Égypte: Accélération des projets énergétiques pour sécuriser les approvisionnements

La Libye et l'Égypte intensifient leur coopération énergétique via le raffinage et les infrastructures. Cette alliance stratégique vise à optimiser la production de pétrole brut et à garantir la sécurité alimentaire et énergétique régionale face aux défis géopolitiques.

Le 7 novembre, une réunion stratégique à Tripoli a scellé une dynamique de coopération renforcée entre la Libye et l'Égypte dans le secteur des hydrocarbures. Khalifa Abdulsadek, ministre libyen par intérim de l'Énergie, a rencontré son homologue égyptien, Badr Abdelatty, au ministère des Affaires étrangères. L'objectif affiché est d'accélérer significativement plusieurs projets infrastructuraux majeurs destinés à sécuriser les chaînes d'approvisionnement régionales et à moderniser les capacités industrielles des deux nations nord-africaines.

Stratégie d'approvisionnement et sécurisation énergétique

Le Caire cherche activement à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de gaz naturel liquéfié, dont les prix mondiaux augmentent sous l'effet des conflits régionaux. La production nationale de gaz égyptien s'avère insuffisante pour couvrir les besoins domestiques croissants. En parallèle, Tripoli tente de corriger sa vulnérabilité structurelle face aux importations massives de carburants finis. Cette coopération répond donc à des intérêts économiques parfaitement complémentaires. La Libye souhaite compenser ses limites de transformation industrielle, tandis que l'Égypte vise à diversifier ses flux pétroliers et à valoriser son outil de raffinage existant.

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Les discussions ont porté spécifiquement sur la réhabilitation des raffineries libyennes et la possibilité de traiter le brut dans les installations égyptiennes avant réexportation. Cette approche permettrait d'optimiser les marges et de stabiliser l'offre sur les marchés internationaux. Le Caire espère ainsi compenser la suspension des livraisons koweïtiennes, perturbées par les tensions maritimes autour du détroit d'Ormuz. Importer au moins un million de barils de pétrole libyen par mois devient une priorité pour maintenir l'équilibre du bilan énergétique égyptien.

Disparité des capacités de raffinage et modernisation

En janvier 2026, les cinq raffineries libyennes possédaient une capacité théorique cumulée de 380 000 barils par jour. Cependant, la production effective ne dépassait pas environ 180 000 barils quotidiens. Cet écart considérable s'explique par l'arrêt prolongé de l'installation de Ras Lanuf depuis 2013 et la dégradation générale des autres infrastructures. La National Oil Company (NOC) vise une production de brut atteignant 1,6 million de barils par jour fin 2026, contre environ 1,4 million en janvier, avec un objectif à long terme de 2 millions.

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Pour soutenir cette augmentation de production, la NOC prévoit de porter les capacités nationales de raffinage à environ 660 000 barils par jour. Ce programme ambitieux inclut la modernisation des unités existantes, la construction d'une nouvelle raffinerie et le développement d'un projet majeur dans le sud du pays. Les investissements nécessaires sont estimés entre 3 et 4 milliards de dollars, soit entre 2,6 et 3,5 milliards d'euros. La NOC fixe des dates précises d'autosuffisance : gaz de cuisson en 2033, diesel en 2034 et essence en 2037.

Les contraintes financières constituent un obstacle majeur à la réalisation de ces objectifs. Suspendu au début de l'année 2025, le programme d'échange de brut contre carburants, instauré en 2021, a laissé la NOC avec près d'un milliard de dollars d'arriérés sur ses importations. L'absence de budget de fonctionnement pour 2025 illustre la détresse du secteur. Le recours aux raffineries égyptiennes offre une solution de contournement pragmatique, évitant d'attendre la mise en place complète des capacités libyennes.

Infrastructures transversales et réconciliation diplomatique

L'interconnexion électrique et la construction de gazoducs figurent au cœur des négociations techniques. Un projet d'oléoduc de 800 kilomètres reliant Tobrouk à Alexandrie, estimé à 1 milliard de dollars, a été évoqué en août 2026. Cet artère industrielle permettrait d'acheminer directement le brut vers les raffineries égyptiennes, réduisant l'exposition aux perturbations maritimes. L'Égypte dispose d'une capacité théorique de raffinage d'environ 840 000 barils par jour, pour un traitement effectif de 600 000 barils en 2024. Six projets d'optimisation, évalués à plus de 4 milliards de dollars, sont en cours de déploiement.

La relance économique s'accompagne d'un rapprochement diplomatique historique. Le 7 novembre, l'Égypte a rouvert son ambassade à Tripoli, fermée depuis 2014. Cette décision marque un changement de posture, le Caire ayant auparavant soutenu le camp de Khalifa Haftar. La Libye a promis de poursuivre les projets existants et Khalifa Abdulsadek a annoncé une prochaine visite au Caire pour discuter avec les ministres égyptiens du Pétrole et de l'Électricité. Aucun coût précis ni calendrier d'exécution n'a été communiqué pour ces nouvelles initiatives.