Libre antenne sportive du dimanche midi avec Stephen Brun

Émission de libre antenne sportive animée par Stephen Brun et son équipe, où les auditeurs débattent chaque dimanche de 13h à 15h. Au programme : analyse des enjeux de la Coupe du Monde des Bleus, point sur la finale NBA et perspectives sur Alexander Zverev.

Chaque dimanche de 13h00 à 15h00, Stephen Brun et son équipe d'experts animent une émission de libre antenne où les auditeurs sont invités à prendre la parole pour débattre et échanger sur l'actualité.

Cette semaine, les discussions ont porté sur plusieurs sujets sportifs majeurs. D'abord, l'équipe a analysé les possibles interférences extra-sportives pouvant affecter la Coupe du Monde de l'équipe de France, avec un point détaillé d'Arthur Perrot sur les dossiers sensibles qui crispent le groupe.

Ensuite, l'actualité NBA était à l'honneur avec l'ancien joueur des Knicks Ronny Turiaf qui a donné son avis sur la finale, estimant que les Spurs n'étaient pas encore hors course, un avis que partage Stephen Brun qui considère que tout se jouera lors du prochain match. Enfin, Alexander Zverev a été évoqué, certains estimant que le joueur allemand est rattrapé par ses démons, tandis que Stephen se montre confiant et qu'Eric Salliot qualifie le prochain match de plus important de sa carrière.

Cette émission permet ainsi un tour d'horizon complet et interactif de l'actualité sportive, avec la participation active des auditeurs





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