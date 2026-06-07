Libre antenne sportive dominicale avec Stephen Brun et ses invités

Chaque dimanche, Stephen Brun et son équipe animent une libre antenne dédiée à l'actualité sportive. Au menu : analyses, débats et invités pour décrypter les événements majeurs du monde du sport.

L'émission dominicale 'C'soir on débat ' animée par Stephen Brun propose une libre antenne chaque dimanche de 13h à 15h. Les auditeurs sont invités à échanger avec l'animateur, ses chroniqueurs Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret ainsi que divers invités.

Au programme des dernières éditions, des analyses sportives variées. Arthur Perrot a examiné les éventuelles perturbations extra-sportives pouvant affecter l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde. L'ancien basketteur Ronny Turiaf a commenté la finale NBA, estimant que la série n'était pas encore perdue pour les Spurs contre les Timberwolves, un avis divergeant de celui de Stephen Brun qui pense que tout se jouera au prochain match.

Le.sort du joueur allemand Alexander Zverev a également été discuté, Stephen Brun se montrant confiant tandis qu'Eric Salliot considérait le match comme le plus important de sa carrière. Une longue interview de Rudy Gobert a été diffusée, couvrant sa saison avec les Timberwolves, ses playoffs contre Nikola Jokic, son affrontement avec Victor Wembanyama, ses opinions sur le basket français et notamment le jeune Maxime Raynaud, ainsi que son objectif de décrocher une médaille d'or avec l'équipe de France avant de terminer sa carrière.

Enfin, le potentiel du jeune joueur de tennis français Moïse Kouamé a été évoqué en compagnie de Laurent Reymond, ancien entraîneur du joueur. Ces sujets illustrent la diversité des thèmes abordés dans l'émission, mêlant football, basket-ball et tennis avec des analyses pointues et des débats entre les chroniqueurs et les invités





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