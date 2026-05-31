Libre-antenne sportive : Débats et analyses avec Stephen Brun

Chaque dimanche, Stephen Brun et son équipe animent une libre-antenne dédiée à l'actualité sportive. Au programme : discussions sur le tennis français avec les espoirs représentés par Moïse Kouamé et Terence Atmane, interrogations sur les adversaires de Jannik Sinner, et décryptage de la performance de l'UBB, récemment double champion d'Europe. Une émission interactive où les auditeurs sont invités à réagir et à partager leurs opinions.

L'émission 'C'est la libre-antenne du dimanche midi' animée par Stephen Brun invite les auditeurs à participer activement à un débat sportif dominical. Durant deux heures, de 13h00 à 15h00, Stephen Brun , accompagné de ses chroniqueurs Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty et Erwan Abautret, ainsi que de divers invités, échange avec le public sur l'actualité du sport.

Les discussions récentes ont notamment porté sur le tennis français après le forfait d'Arthur Fils, avec une analyse des perspectives de Moïse Kouamé et une mise en avant de Terence Atmane comme espoir potentiel. La formation de l'UBB, double champion d'Europe, a également été au cœur des débats, en particulier concernant la différence de niveau observée entre la Champions Cup et le championnat national TOP 14.

Par ailleurs, les participants se sont interrogés sur les adversaires capables de contester le joueur italien Jannik Sinner, en évoquant les chances d'Alexander Zverev, de Casper Ruud et d'autres leaders du circuit mondial. L'émission se veut ainsi un espace de libre expression où les amateurs de sport peuvent confronter leurs points de vue dans une ambiance conviviale





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