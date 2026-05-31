Libre‑antenne du dimanche midi : Stephen Brun et ses invités analysent le tennis français

Chaque dimanche, de 13h à 15h, Stephen Brun anime une émission interactive où auditeurs, experts et invités débattent des enjeux du tennis national et international, des jeunes espoirs aux compétitions par équipe.

Chaque dimanche midi, de treize heures à quinze heures, les auditeurs sont invités à prendre place devant les micros pour participer à un débat animé par Stephen Brun et sa bande d'intervenants réguliers.

Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et divers invités se joignent à lui pour offrir à la communauté une véritable libre‑antenne où les opinions circulent librement et où les sujets d'actualité sportive sont abordés avec passion. L'émission, baptisée Stephen Brunch, se distingue par son format interactif : les appelants peuvent poser leurs questions, proposer leurs analyses et challenger les experts en temps réel, créant ainsi une atmosphère conviviale et dynamique qui rappelle les après‑midi de tennis dans les clubs locaux.

Au fil des semaines, le programme a mis en lumière les enjeux du tennis français, notamment les performances des jeunes espoirs. Lors de l'édition du vingt‑et‑un mai, Stephen Brun a interrogé le public sur la possible renaissance du sport national à travers le talent de Moïse Kouamé, suivi d'un échange avec le coach Laurent Reymond, ancien mentor du prodige.

Deux semaines plus tard, la discussion s'est tournée vers les répercussions du forfait d'Arthur Fils, ouvrant le débat sur les chances des Français dans les tournois majeurs et sur la décision de soutenir Terence Atmane comme nouveau porte‑drapeau. Les auditeurs ont également débattu des perspectives de joueurs étrangers comme Jannik Sinner, Alexander Zverev et Casper Ruud, chaque intervenant apportant son point de vue stratégique et technique.

En plus des analyses individuelles, l'émission a dédié des épisodes aux compétitions par équipe, notamment la Champions Cup et le TOP, où l'UBB a récemment décroché son deuxième titre européen. Stephen Brun a sollicité les avis du public sur le niveau de jeu des Bordelais et sur les écarts de performance entre ces deux tournois, soulevant des questions sur la préparation mentale et physique des athlètes.

Chaque dimanche, la libre‑antenne devient ainsi un véritable laboratoire d'idées où fans, experts et joueurs amateurs partagent leurs observations, leurs espoirs et leurs critiques, tout en rappelant que le dialogue ouvert est essentiel pour faire progresser le tennis en France. Cette formule, qui allie informations, débats et participation du public, continue d'attirer un auditoire fidèle, désireux de comprendre les coulisses du sport et de contribuer à son évolution





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