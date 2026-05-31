Libre‑antenne du dimanche midi : débats passionnés avec Stephen Brun et ses chroniqueurs

Chaque dimanche de 13h à 15h, Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty et Erwan Abautret animent une libre‑antenne interactive où les auditeurs débattent des dernières nouvelles sportives, du tennis à la Ligue des Champions.

C'est le rendez‑vous hebdomadaire qui fait vibrer les ondes chaque dimanche midi : une libre‑antenne animée par Stephen Brun et sa bande de chroniqueurs, où les auditeurs sont conviés à débattre de l'actualité sportive.

Diffusée entre treize heures et quinze heures, l'émission dure deux heures et place les participants au cœur du débat, leur offrant la possibilité d'interagir directement avec les animateurs - Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty et Erwan Abautret - ainsi qu'avec les invités du jour. Cette formule interactive permet à la communauté d'exprimer ses avis, de poser des questions et de confronter les points de vue autour de sujets variés, du tennis aux compétitions de football en passant par les performances des clubs européens.

Au cours des dernières semaines, l'émission a été le théâtre de discussions passionnées autour de plusieurs dossiers majeurs. Après la défaite d'Arthur Fils, Stephen Brun a interrogé les perspectives des joueurs français, mettant en avant Terence Atmane comme nouveau espoir.

Le même jour, le débat sur les performances de Sinner a suscité des échanges intenses : Stephen a estimé que le rival le plus crédible était Zverev, tandis qu'Eric et Flo Serra ont défendu la position que Ruud resterait difficile à battre. Dans le football, les animateurs ont analysé la récente victoire de l'UBB, double champion d'Europe, et se sont demandés pourquoi les Bordelais peinent à reproduire ce niveau dans la Champions Cup et le TOP.

Le sujet a alimenté une réflexion sur la profondeur des effectifs et les stratégies de jeu. Les thématiques abordées ne se limitent pas aux performances individuelles. L'émission a également consacré du temps aux enjeux collectifs, comme la possible qualification de l'Olympique de Marseille en Europa League la saison prochaine, évoquée par Flo Germain comme un facteur de relance pour le club.

De même, Stephen a exprimé son désaccord face à une éventuelle désaffection du public pour Roland‑Garros, rappelant que le charme du tournoi réside bien au-delà du simple nom du vainqueur. Julien Benneteau, invité spécial, a souligné l'importance des conditions de jeu comme élément décisif pour les futurs champions. Chaque dimanche, la libre‑antenne se veut ainsi un espace de dialogue vivant, où passionnés et experts partagent leurs analyses, leurs espoirs et leurs critiques, créant une communauté engagée autour du sport





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