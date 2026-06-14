Libre antenne du dimanche midi : débat sportif avec Stephen Brun et invités

Tous les dimanches de 13h à 15h, Stephen Brun et son équipe animent une libre antenne dédiée à l'actualité sportive. Auditeurs et invités débattent en direct sur les sujets chauds du moment, comme la préparation des Bleus pour la Coupe du Monde, la finale NBA et les performances de tennis d'Alexander Zverev.

L'extra sportif peut-il perturber la Coupe du Monde des Bleus ? Arthur Perrot fait le point sur les différents dossiers qui crispent l'effectif. Ronny Turiaf, ancien joueur des Knicks, donne son avis sur la finale NBA et pense que ce n'est pas encore perdu pour les Spurs .

Stephen pense que tout se jouera lors du prochain match. Zverev rattrappé par ses démons ? Stephen est confiant pour l'Allemand. Pour Eric Salliot, c'est le match le plus important de sa carrière.

L'émission 'Libre antenne du dimanche midi' presented by Stephen Brun propose un espace d'échange direct entre les auditeurs et les animateurs, dont Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty et Erwan Abautret, ainsi que divers invités. Chaque dimanche de 13h à 15h, les discussions couvrent l'actualité sportive, avec des analyses pointues et des débats animés sur les sujets brûlants du moment, comme la situation de l'équipe de France de football avant la Coupe du Monde, les enjeux de la finale NBA, et les performances de joueurs tels qu'Alexander Zverev.

Cette libre antenne permet une interaction en temps réel, où les auditeurs peuvent exprimer leurs opinions et poser leurs questions, créant une dynamique vivante et participative. Les sujets sont variés et suivent l'actualité immédiate, garantissant un contenu renouvelé chaque semaine





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