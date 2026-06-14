Libre antenne dominicale : débat et analyse sportive avec Stephen Brun et son équipe

Émission de libre antenne sportive diffusée chaque dimanche de 13h à 15h. Stephen Brun et ses chroniqueurs débattent de l'actualité sportive avec les auditeurs, en analysant les dossiers qui agitent le monde du sport, des Bleus à la NBA en passant par le tennis.

L'émission de libre antenne du dimanche midi, animée par Stephen Brun et ses chroniqueurs habituels, propose un espace d'échange et de débat ouvert aux auditeurs.

Pendant deux heures, de 13h00 à 15h00, le public peut intervenir en direct pour discuter avec l'équipe et les invités du moment. La programmation aborde divers sujets d'actualité, avec une attention particulière portée au sport. Plusieurs dossiers sont examinés, comme l'impact des affaires extra-sportives sur l'équipe de France de football à l'approche de la Coupe du Monde, ou encore les analyses autour des finales NBA et des performances de joueurs tels que Ronny Turiaf et Alexander Zverev.

Les experts et chroniqueurs, dont Arthur Perrot et Eric Salliot, livrent leurs points de vue sur ces enjeux, tandis que Stephen Brun anime les débats avec son style动 Le plateau accueille régulièrement des personnalités du monde sportif pour décrypter les événements marquants. L'émission se veut interactive et réactive, permettant aux auditeurs de participer activement aux conversations.

Les segments sportifs sont approfondis, que ce soit pour analyser les chances des Spurs en NBA, l'état d'esprit de Zverev avant un match décisif, ou les tensions internes dans le groupe bleu. Cette libre antenne se distingue par son approche directe et sa volonté de créer un dialogue entre experts et public, le tout dans une ambiance conviviale et dynamique.

Chaque dimanche, les sujets évoluent selon l'actualité, mais le principe reste le même : deux heures de discussion sans filtre où la parole est donnée à tous. L'émission se veut un reflet des préoccupations du moment, en particulier dans le domaine du sport, mais sans négliger les autres thématiques susceptibles d'intéresser les auditeurs. La présence de chroniqueurs réguliers comme Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty ou Erwan Abautret assure une continuité et une complicité qui facilitent les échanges.

En somme, ce rendez-vous radiophonique incarne une forme de débat démocratique où l'opinion de chacun a sa place, le tout porté par une équipe passionnée et expérimentée





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