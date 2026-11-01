Libre Antenne Dimanche Midi : Debats et Analyses avec Stephen Brun

Rejoignez Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty et Erwan Abautret chaque dimanche de 13h à 15h pour des débats ouverts, des analyses sportives et sociales, et des échanges avec les auditeurs dans un format interactif et convivial.

La libre antenne du dimanche midi s'impose aujourd'hui comme un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de débats, d'analyses approfondies et d'échanges authentiques. Cette émission radio, animée avec une énergie contagieuse par Stephen Brun, offre chaque dimanche de treize heures quinze à quinze heures, une fenêtre unique sur l'actualité et les sujets qui touchent le public.

Il ne s'agit pas simplement d'une diffusion passive de contenus pré-enregistrés, mais bien d'une plateforme interactive où les auditeurs sont placés au cœur même de la discussion. La joyeuse bande réunie autour de Stephen Brun invite les listeners à s'attabler virtuellement, à prendre place à la table des débats, et à participer activement à la construction de l'information.

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L'équipe autour de Stephen Brun

Ce format permet de briser la barrière traditionnelle entre l'animateur et son public, créant une dynamique de groupe où chaque opinion peut être entendue, discutée et nuancée. L'équipe présente est composée de talents reconnus qui apportent chacun leur pierre à l'édifice du débat. Aux côtés de Stephen Brun, on retrouve Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty et Erwan Abautret, tous autant d'experts ou de passionnés capables d'apporter des perspectives variées sur les thèmes abordés.

Leur alchimie semble être la clé de voûte de l'émission, permettant des conversations fluides, parfois haletantes, mais toujours riches en substance. Les invités réguliers ou occasionnels rejoignent cette cercle d'échanges, enrichissant la palette des sujets traités. Que ce soit pour analyser la politique, la culture ou les événements sociétaux, la diversité des voix présentes garantit une couverture exhaustive et pluraliste.

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Des sujets sportifs et de société

L'objectif est de fournir aux auditeurs une compréhension approfondie des enjeux du moment, au-delà des simples titres de presse ou des commentaires superficiels. Parmi les sujets qui ont récemment captivé l'attention de l'équipe et de ses auditeurs, on note des discussions marquantes autour du monde du sport, notamment concernant le monde du football et du basket-ball.

Par exemple, une analyse approfondie a été consacrée à la situation de Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille, suscitant des inquiétudes légitimes chez certains membres de l'équipe comme Stephen, tandis que d'autres, tels que Max, défendaient l'idée que l'entraîneur reste l'homme de la situation pour redresser la barre. Ces débats sportifs ne se limitent pas aux seuls résultats, mais englobent la stratégie, la pression médiatique et l'impact psychologique sur les joueurs et les staffs.

Un sommaire complet et varié

De même, des hommages et des clins d'œil ont été adressés à des figures emblématiques comme Diane Parry dans le tennis ou LeBron James dans le basketball, illustrant la variété des centres d'intérêt de l'émission. Le sommaire de l'émission met en lumière cette capacité à naviguer entre l'actualité brûlante et les moments plus humains ou inspirants, offrant ainsi une expérience radio complète, à la fois informative et divertissante, fidèle à la promesse d'une libre antenne où chacun a sa place.