Libre-antenne de Stephen Brun : débats, invités et sujets

L'émission de radio 'C’est la libre-antenne du dimanche midi !' propose chaque dimanche midi entre 13h00 et 15h00 des débats animés par Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et leurs invités sur différents sujets tels que la Coupe du Monde des Bleus, la finale NBA, la santé mentale, les sports, la politique et la culture.

C’est la libre-antenne du dimanche midi ! Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00.

Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l’émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. L'extra sportif peut-il perturber la Coupe du Monde des Bleus ? Arthur Perrot fait le point sur les différents dossiers qui crispent l'effectif - 07/06

Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l’émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Ronny Turiaf, ancien joueur des Knicks, donne son avis sur la finale NBA et pense que ce n'est pas encore perdu pour les Spurs ! Stephen pense que tout se jouera lors du prochain match - 07/06 C’est la libre-antenne du dimanche midi !

Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00. Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l’émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Zverev rattrapé par ses démons ? Stephen est confiant pour l’Allemand.

Pour Eric Salliot, c'est le match le plus important de sa carrière - 07/0





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