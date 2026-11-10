Liberté de la presse : Catherine Pégard défend les journalistes face aux attaques

Catherine Pégard réaffirme la liberté de la presse face aux attaques contre les médias lors des questions au gouvernement du 10 novembre.

Lors de la séance de questions au gouvernement du mardi 10 novembre, la ministre de la Culture, Catherine Pégard, ancienne journaliste, a été interpellée à plusieurs reprises par des députés sur les attaques que subissent depuis plusieurs semaines la presse et les journalistes. Face à cette vague d'atteintes, elle a défendu avec fermeté la liberté de la presse.

Les questions ont été posées au gouvernement dans l'hémicycle, où plusieurs élus ont souhaité dresser la liste des incidents récents visant des médias et des professionnels de l'information. La ministre a répondu en rappelant que la protection des journalistes relève de la responsabilité de tous.

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Atteintes à la presse dénoncées par Eric Michoux

Le député UDR Eric Michoux a énuméré, de façon non exhaustive, les atteintes qui ont visé la presse ces dernières semaines. Il a cité Charles Sapin, pris pour cible sur France Inter, avant d'évoquer Sonia Mabrouk, Apolline de Malherbes, Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse.

Eric Michoux a également dénoncé une pétition qui visait à fermer CNEWS. Selon lui, cette initiative réinstalle un climat de terreur comparable à celui d'un comité de salut public. Il a aussi évoqué des librairies attaquées dans les gares le week-end précédant la séance, des attaques destinées, selon ses propos, à retirer des livres qui ne suivent pas le catéchisme rouge de l'extrême gauche.

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Nicolas Tryzna pointe syndicats et agression d'un journaliste

Le député de la Droite républicaine Nicolas Tryzna a déploré des syndicats qui répondent à qui ils souhaitent, ainsi que l'agression d'un journaliste de M6. Il a dénoncé la situation dans laquelle, selon lui, un million de personnes trouvent normal de faire taire une chaîne de télévision.

Ces interventions ont élargi le débat, au-delà des seules attaques contre des personnalités, vers la question de la pression exercée sur les rédactions et sur les chaînes d'information. Les députés ont ainsi placé la ministre face à des situations concrètes, touchant à la sécurité physique des journalistes comme à la liberté d'expression des médias.

Liberté de la presse : Pégard rejette toute sélection

La ministre de la Culture Catherine Pégard a affirmé que la liberté de la presse est l'un des fondements de nos sociétés démocratiques. Elle a déclaré que nous devons défendre et protéger cette liberté, sans tolérer aucune remise en cause de ce principe.

Catherine Pégard a précisé que son devoir est d'apporter un soutien à tous les journalistes, qui ne doivent pas craindre pour leur sécurité lorsqu'ils exercent leur métier. Elle a ajouté que chacun a le devoir de respecter les journalistes et leur travail, dès lors qu'ils respectent l'État de droit, et que chacun a l'obligation de ne pas instrumentaliser la presse à des fins politiques.

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La ministre a également rappelé que personne n'a le droit de sélectionner les journalistes. Selon elle, chacun est libre de ne pas répondre à leurs questions, mais les journalistes doivent pouvoir les poser selon les règles de l'État de droit.